Под присмотром мастера 557 Юрий ЛИФИНЦЕВ

На занятия были приглашены юные теннисисты со всего города. А начались они с общения Недовесова и спортсменов-инвалидов, играющих в теннис на колясках. Даниил Гросс и Ильхам Асанов в прошлом году уже были на подобном мастер-классе в Астане, но тогда за Рафаэлем Надалем они следили только со стороны, не вступая с ним в игру. А теперь вышли на корт против Александра.

Впрочем, «против» – неточное выражение, они выехали чему-то научиться у именитого партнера, а сам Александр потом скажет, что поначалу не знал, как играть против них. Но очень рад этой встрече. После того, как у спортсменов-колясочников прошло волнение, у них стали получаться длинные розыгрыши.

К слову, Гросс и Асанов – первые в нашей стране теннисисты на колясках. В следующем году, возможно, состоится их международный дебют в России. Так что урок от Александра Недовесова (техника подачи, различные удары) для них очень кстати.

А затем на корт стали одна за другой выходить группы мальчиков и девочек. Даже самые маленькие уверенно держали в руках ракетки, без труда отправляли мячи на другую сторону площадки, а те, кто постарше, и вовсе «погоняли» Недовесова по всему корту. Тем не менее все время чувствовалось, что Александр держит «нити игры» в своих руках, в каждом моменте старается что-то передать детишкам.

Когда первая группа малышей разбежалась, уступая место на корте более старшим игрокам, Недовесов остановил их вопросом: «А руку пожать?» Детишки вернулись к сетке и поблагодарили своего учителя за урок. И это было по-спортивному!

По окончании занятий Александр Недовесов выразил удивление количеством детей, пришедших на мастер-класс, поблагодарил руководство Федерации тенниса Казахстана за организацию мероприятия и выразил надежду еще не раз приехать на подобные уроки. А капитан сборной РК (считай, главный тренер нашей национальной команды) Диас Доскараев сообщил юным теннисистам и их родителям, что в нынешнем году подобные мастер-классы намечено провести также с Андреем Голубевым (в Алматы) и, возможно, с Зариной Дияс.



