Под присмотром мастера

557
Юрий ЛИФИНЦЕВ
На занятия были приглашены юные теннисисты со всего города. А начались они с общения Недовесова и спортсменов-инвалидов, играющих в теннис на колясках. Даниил Гросс и Ильхам Асанов в прошлом году уже были на подобном мастер-классе в Астане, но тогда за Рафаэлем Надалем они следили только со стороны, не вступая с ним в игру. А теперь вышли на корт против Александра.
Впрочем, «против» – неточное выражение, они выехали чему-то научиться у именитого партнера, а сам Александр потом скажет, что поначалу не знал, как играть против них. Но очень рад этой встрече. После того, как у спортсменов-колясочников прошло волнение, у них стали получаться длинные розыгрыши.
К слову, Гросс и Асанов – первые в нашей стране теннисисты на колясках. В следующем году, возможно, состоится их международный дебют в России. Так что урок от Александра Недовесова (техника подачи, различные удары) для них очень кстати.
А затем на корт стали одна за другой выходить группы мальчиков и девочек. Даже самые маленькие уверенно держали в руках ракетки, без труда отправляли мячи на другую сторону площадки, а те, кто постарше, и вовсе «погоняли» Недовесова по всему корту. Тем не менее все время чувствовалось, что Александр держит «нити игры» в своих руках, в каждом моменте старается что-то передать детишкам.
Когда первая группа малышей разбежалась, уступая место на корте более старшим игрокам, Недовесов остановил их вопросом: «А руку пожать?» Детишки вернулись к сетке и поблагодарили своего учителя за урок. И это было по-спортивному!
По окончании занятий Александр Недовесов выразил удивление количеством детей, пришедших на мастер-класс, поблагодарил руководство Федерации тенниса Казахстана за организацию мероприятия и выразил надежду еще не раз приехать на подобные уроки. А капитан сборной РК (считай, главный тренер нашей национальной команды) Диас Доскараев сообщил юным теннисистам и их родителям, что в нынешнем году подобные мастер-классы намечено провести также с Андреем Голубевым (в Алматы) и, возможно, с Зариной Дияс.

Популярное

Все
Ресурс для обеспечения водной безопасности
Стройматериалы по евростандарту
Диалог через искусство
Судьи повышают свою квалификацию
Совершенствовать условия для бизнеса
День кино отмечают в Казахстане
Дома возводят на селе
«Ситуативный казахский» шагает по планете
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Синие глаза степи
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Человеческий капитал – главный фактор конкурентоспособности
Задачи на предстоящий период
ИИ – не вопрос будущего, это уже данность
Приоритеты Справедливого Казахстана
Основа инновационного развития
Ключевой стратегический ориентир
Вода в подарок
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]