​Под присмотром ученых

Основное направление в сельском хозяйстве района – скотоводство. Всего здесь работают 363 крестьянских хозяйства. Особое внимание уделяется развитию племенного дела. Если еще пять лет назад в районе было всего пять специализирующихся на этом хозяйств, то в прошлом году это число удвоилось. На одной из ферм занимаются выращиванием племенных верблюдов отечественной породы аруана, на других разводят лошадей адайской породы.

– Выращивание племенных адайских лошадей становится на научный путь. Крестьянским хозяйством «Бесегөз» было подписано соглашение с учеными научно-исследовательского института животноводства. Им вручили документы на получение статуса племенного хозяйства по разведению лошадей этой породы, – говорит аким Мангистауского района Жармаганбет Айтуаров.

Об уникальной адайской породе жители области впервые узнали на скачках с десяток лет назад. Тогда эти выносливые кони обогнали лучших из лучших, а затем не раз привозили высокие награды с международных соревнований, легко обходя и ахалтекинцев, и арабских скакунов. Об их высокой приспособляемости к местным природно-климатическим и кормовым условиям конезаводчики могут говорить часами. Этим особым лошадям нипочем жара, холод, сильный ветер, пыль, нехватка воды и сочной зелени.

В прошлом году через сельскохозяйственных товаропроизводителей было реализовано более 3 тыс. тонн мяса, около 2 тыс. литров молока, 68 тыс. яиц и 160 тонн шерсти.

– Неиспользуемый с давних времен убойный цех в селе Шетпе был передан на доверительной основе ТОО «Кинах-Шопан». Бизнесмен на свои средства приобрел автотранспорт с морозильной камерой и за счет производственных организаций сорокатонную морозильную камеру. В 2015 году через этот убойный цех было реализовано 120 тонн мяса нефтяным компаниям, таким как АО «Мангистаумунайгаз», – отметил спикер.

В целом 2015 год был для района неплохим в плане социально-экономического развития. Не менее важно и то, что в регионе произошел рост населения. За последние несколько лет здесь было сдано более 20 социальных объектов.