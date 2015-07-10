Статьи Под пристальным вниманием Дмитрий НОРКИН

Напомним, что с 2014 года в Казахстане функционирует женская велосипедная ­команда, в состав которой входят семь ведущих велосипедисток респуб­лики. В соперничестве с представительницами 37 ­команд мира по результатам первого полугодия команда поднялась на 13-ю позицию мирового рейтинга UCI.



Зульфия Забирова на встречах с официальными лицами озвучила необходимость создания региональной и национальной штатной команды по женскому велоспорту, которая позволила бы проводить качественный отбор и повысить уровень спортивного мастерства отечественных спортсменок. Также вице-президент КФВС добавила, что на следующий год Казахстанская федерация велосипедного спорта создаст региональную команду, состоящую из отечественных гонщиц.



Стоит отметить, что вышеуказанные команды имеют возможность принимать участие в большинстве международных соревнований высокого уровня, а также бороться за получение олимпийских лицензий. Поэтому создание региональной велокоманды и команды на базе Дирекции штатных национальных команд даст форсированный толчок развитию велосипедного спорта среди женщин в нашей стране.



Гульшара Абдыкаликова отметила важность развития спорта в Казахстане и свою готовность поддержать женский велосипедный спорт. В конце встречи представители федерации пригласили ее на августовский чемпионат мира UCI по велосипедному спорту на треке среди юниоров, который пройдет в Астане.



В свою очередь министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы также поддержал инициативу федерации, особенно отметив, что развитие женского велоспорта необходимо начинать в регионах страны.



– Встречи с Государственным секретарем и министром культуры и спорта прошли очень плодотворно, – говорит Зульфия Забирова. – Я рада, что развитие женского велоспорта поддерживается в стране на таком высоком уровне. Федерация, да и я сама, поставили перед собой большие задачи, и уже сейчас необходимо усилить работу в этом направлении. Клуб – это хорошо, но создание региональной и штатной национальной команды по женскому велоспорту, развитие его во всех регионах повлечет за собой появление большего числа талантливых девочек, которые смогут конкурировать на международных гонках и завоевывать олимпийские лицензии. Но начинать работу нужно уже сейчас. Сегодня женский велоспорт наиболее развит лишь в Астане, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.



По словам Зульфии Хасановны, работа по просмотру девушек уже началась. 19–23 августа на чемпионате мира UCI по велосипедному спорту на треке среди юниоров, который пройдет на республиканском велотреке "Сарыарка", участие примут и отечественные спортсмены, которые будут претендовать на высокие призовые места.