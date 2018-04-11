​Под прицелом саранча

Для этого уже готово все необходимое: закуплена первая партия химических препаратов отечественного производства, наготове наземная и воздушная техника. Земледельцы заверяют, что проблем с пестицидами не будет, по мере необходимости их доставят еще. Биологическая эффективность препаратов – на уровне 80–90%.

По распоряжению акима Южно-Казахстанской области создан областной штаб по организации и координации работ против особо опасных вредных организмов. Кроме того, дополнительно созданы районные штабы по организации защитных мероприятий, регулярно проводится обучение специалистов.

По информации руководителя территориальной инспекции ЮКО Нуржана Кашкенова, в нынешнем сезоне предполагается обработать 350 тыс. га полей. Это меньше, чем в прошлом году, когда в борьбе с марокканской саранчой специалисты обработали химикатами более 440 тыс. га с земли и еще 155 тыс. га – с воздуха.

В текущем году на поля выведут 91 единицу наземной техники и 1 газогенератор, в воздух поднимутся 8 самолетов Ан-2. Кроме того, бесперебойную доставку воды, необходимой для опрыс­кивающей техники, обеспечат 43 водовоза. Для мобильности инспекторов выделят 78 служебных автомобилей.

Запланировано также проведение мониторинга полей и пастбищ в тех районах, которые традиционно атакуют полчища саранчи. Обследовать предстоит свыше 1 млн га, чтобы определить наличие личинок насекомых. Для этого в рейды выйдут 118 штатных специалистов и 277 временных обследователей.

В общей сложности создано 50 рабочих групп, в задачу которых входит своевременное информирование штабов. Важно не допустить, чтобы насекомые встали на крыло и уничтожили всю растительность на своем пути. Государство не возмещает ущерб хозяйствам, пострадавшим от нашествия саранчи. Так что земледельцам надо быть начеку, чтобы не пропустить появление насекомых.

Обработка полей и пастбищ одновременно начнется сразу в нескольких районах, где отмечена наиболее высокая концентрация саранчи. Завершить работы планируют в течение 25 дней.