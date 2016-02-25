Канат СЕЙДГАПБАРОВ, начальник департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК, старший советник юстиции

Уполномоченными органами в целях оздоровления обстановки на дорогах, предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения принимаются определенные меры, улучшаются методы работы, проводятся профилактические мероприятия, совершенствуется нормативно-правовая база.

Так, с 20 октября 2014 года введен в действие Закон «О дорожном движении», который направлен на повышение эффективности организации дорожного движения. В новом законе четко определена компетенция заинтересованных государственных органов и усовершенствована государственная система управления процессами дорожного движения.

Внедрены интеллектуальные транспортные системы и национальная система оценки дорог и новых транспортных средств. Введен институт аудита безопасности дорожного движения, в том числе как при строительстве дорог, так и их реконструкции.

Кроме того, внесены поправки в ряд законов для приведения действующего законодательства в соответствие с новой редакцией Закона «О дорожном движении». В частности, введены нормы, стимулирующие своевременную уплату административных штрафов, определены обязательные требования по транспортному планированию территории при застройке населенных пунктов.

Надзор за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения – одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Для обеспечения законности в данной сфере регулярно проводятся проверки, анализируются проб­лемные вопросы. В целях внедрения наиболее эффективных методов, позволяющих сократить число аварий на дорогах, изучается мировой опыт, принимаются меры по внедрению наиболее успешных из них.

К примеру, Генеральной прокуратурой разработана карта аварийности (она размещена на официальном сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам), которую могут использовать уполномоченные органы в своей деятельности для определения самых аварийных участков и принятия мер для устранения причин и условий совершения ДТП на данном участке.

Комплексный подход в профилактике ДТП, объединение усилий центральных и местных исполнительных органов, координация их действий в сфере дорожного движения позволили в целом улучшить ситуацию на дорогах.

Проведенный анализ показал, что, несмотря на ежегодное увеличение автопарка, в 2015 году количество ДТП в сравнении с 2014-м снизилось на 7,3% (с 20 378 до 18 890), пострадавших в них уменьшилось на 7,1% (с 28 527 до 26 508). Также снизилась на 5,1% смертность в ДТП.

Наибольшую опасность представляют дорожно-транспортные происшествия с участием общест­венного транспорта.

В 2015 году органами прокуратуры совместно с подразделения­ми дорожной полиции и транспортного контроля проведена широкомасштабная проверка в сфере организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В ходе проверки было установлено, что основной причиной ДТП является безответственное отношение перевозчиков.

Для некоторых водителей нарушение правил является обычной практикой. Так, каждый второй водитель автобуса или микроавтобуса, осуществляющий легальную перевозку, привлекался к различным видам ответственности за нарушение правил дорожного движения. Качество их подготовки также оставляет желать лучшего. Каждое третье учебное заведение не соответствует требованиям закона по квалификации руководителей, преподавателей и мастеров обучения. Практически во всех охваченных проверками учебных организациях установлены факты некачественного обучения водителей.

Рынок пассажирских перевозок, как правило, носит неорганизованный, стихийный характер, поскольку проверочными мероприятиями выявлены многочисленные факты осуществления нелегальных перевозок пассажиров.

При ограниченности рейдовых проверок контролирующих органов рынок нелегальных пассажирских перевозок продолжает беспрепятственно существовать, для него вопросы извлечения прибыли приоритетны над безопасностью пассажиров и других участников дорожного движения.

Проверками выявлено более 2 тыс. фактов осуществления нелегальных перевозок пассажиров, каждый третий, остановленный в ходе рейдовых мероприятий автобус не отвечал предъявляемым требованиям. Установлено свыше 3 тыс. автобусов и микроавтобусов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа, с нарушением норм действующего законодательства. По результатам проверок возбуждено около 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях. В результате проведенной работы с рейсов и маршрутов снято 125 автобусов.

Указанный вопрос был рассмот­рен на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием депутатов Парламента, представителей минис­терств внутренних дел и других госорганов.

Принимаемые меры уже дают определенные результаты. Так, за январь 2016 года отмечается снижение количества дорожных происшествий на 7,4% (с 1 210 до 1 121), раненых в них – на 4,3% (с 1 589 до 1 520 человек), погибших стало меньше на 8,1% (с 148 до 136).

По результатам анализа в Правительство и Парламент направлены письма с конкретными предложениями по улучшению ситуации на дорогах.