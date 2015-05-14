Под прокурорским надзором Свежий выпуск 381 Олег ТАРАН

Открывая мероприятие, прокурор города Сабыржан Бекбосунов отметил, что за 2014-й и первый квартал 2015 года органы прокуратуры при активном взаимодействии с Палатой предпринимателей провели 89 проверок, по результатам которых рассмотрено 10 актов надзора и привлечены к различным видам ответственности 19 должностных лиц госучреждений. В адрес мобильных групп поступило 36 жалоб, при этом 13 фактов нарушений прав предпринимателей подтвердились. По сравнению с 2013 годом количество сигналов от субъектов бизнеса возросло, что свидетельствует о росте доверия населения, подчеркнул С. Бекбосунов.

Регулярно проводимая совместная работа и встречи с прокуратурой дают возможность увидеть как системные, так и частные проблемы, затрагивающие права и законные интересы бизнесменов, отметил директор Палаты предпринимателей Меирбек Мажитов. Вмес­те с тем он подчеркнул, что необходимо повышать и юридическую грамотность самих предпринимателей.

О плодотворном практическом опыте сотрудничества между прокуратурой и Советом по защите прав предпринимателей Астаны рассказал его председатель Ирак Елекеев. Им были обозначены также основные направления для дальнейшего развития партнерства.