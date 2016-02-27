​Под рабочие места

Всего во вторую пятилетку карты вошли 55 проектов на сумму свыше 120 млрд тенге с созданием 9,9 тыс. рабочих мест. По сравнению с первой пятилеткой количество проектов увеличилось в 2,5 раза, а количество созданных рабочих мест – в 3 раза.

63% проектов реализуются за счет собственных средств. В ближайшее время в городе начнется строительство обувной фабрики ТОО «Казлегпром-Алматы» по итальянской технологии. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в конце 2017 года. Мощность предприятия позволит покрыть треть потребности Алматы.

ТОО «Концерн Bakarassov» планирует запустить линию по производству водных битумных эмульсий и гидроизоляционных материалов. В ближайшее время начнется модернизация завода по производству алюминиевых радиаторов ТОО «Склад ОВ», расширит производственную линию торгового оборудования ТОО «Tellus Commerce», реконструирует и модернизирует хлебопекарное предприятие ТОО «Cаввин».