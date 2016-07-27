​Под рев моторов

Специальную трассу, представляющую собой кольцевую дорогу с изменяемой конфигурацией, обустроили недалеко от набережной реки Каратал. В заездах приняли участие юные гонщики областного центра в возрасте от 14 до 29 лет.

По словам организаторов, подобные мероприятия весьма важны в плане приобщения молодежи к спорту, к ведению здорового образа жизни. Поприветствовать картингистов и пожелать им удачного старта пришли имам городской мечети Омар Хадыс и руководитель молодежного профильного ведомства Айдын Нурмухамбет.

– Организовать и провести соревнования помог клуб «Картинг». Думаю, все отлично провели время. Прежде всего спасибо тем, кто принял участие в заездах, несмотря на жаркую погоду. Будущее молодежи для нас всегда в приоритете. Мы делаем все, чтобы она проводила свободное время с пользой для себя, – заметил один из инициаторов турнира Тимур Нугманов.

Отметим, что сам турнир прошел весело и интересно. Не обошлось без сноса ограж­дений, резких заносов, разворотов, массы эффект­ных обгонов и столкно­вений. Но самое главное – соревнования оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Пальма первенства досталась жителю города Е. Иманжанову. Призеры удостоились медалей, кубков и грамот.