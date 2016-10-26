Общество
Под руководством Нурсултана Назарбаева страна совершила феноменальный рывок – Абдыкаликова
Талгат Исенов
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в рамках визита в Акмолинскую область приняла участие в расширенном заседании Совета АНК региона, посвященном празднованию 25-летия Независимости Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем приветственном слове Государственный секретарь подчеркнула, что за четверть века наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева совершила феноменальный рывок в построении демократического государства и поставила перед собой амбициозную задачу по вхождению в топ-30 наиболее развитых государств. Она сказала, что "в республике созданы необходимые предпосылки для укрепления и развития казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства".

Абдыкаликова отметила работу Ассамблеи народа Казахстана Акмолинской области, которая объединяет более 100 лидеров общественного мнения. Свыше 40 этнокультурных объединений вносят вклад в реализацию общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел".

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