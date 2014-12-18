Под счастливой звездой

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Галымжан УСЕНОВ, президент Научно-образовательного обществен
И действительно, наша республика родилась под счастливой звездой. Примеров этому можно привести множество, но я приведу лишь некоторые. Казахстан – одно из немногих государств, если не единственное из стран СНГ, не допустившее межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Республика – первое государство, отказавшееся от своего ядерного оружия, инициатор многих предложений по решению спорных вопросов не с позиции силы, а путем мирных переговоров. Наша Родина – один из лидеров по количеству привлеченных инвестиций в перспективные проекты не только в сфере добычи сырья, но и других отраслях, страна с рыночной экономикой, куда не боятся вкладывать материальные и финансовые ресурсы крупнейшие компании мира.
Впервые на территории стран СНГ соз­дан институт Ассамблеи народа Казах­стана. Именно народа, многонационального и многоконфессионального. Цели развития страны емко и концентрированно отражены в Стратегии «Казах­стан-2050» и других знаковых инициативах. Если кто-то думает, что все приведенные факты состоялись сами по себе, они глубоко заблуждаются. Для того чтобы это стало реальностью, необходимы железная воля, целеустремленность и креативное мышление. И глубоко символично, что накануне Дня Независимости нашей страны мы теперь отмечаем День Первого Президента, человека, сделавшего все, чтобы это состоялось.

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