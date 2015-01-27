Под шаныраком мира и добра Свежий выпуск 646 Рубен МИКАЕЛЯН, председатель Комитета по делам молодежи ассо

Она зиждется на межэтническом и межконфессиональном единстве, мире и согласии, поэтому сохранение и упрочение национального единства и духовного согласия являются приоритетными. Глава государства говорит об этом в Посланиях народу Казахстана, в выступлениях на сессиях АНК, на съездах лидеров мировых и традиционных религий, статьях и интервью. И деятельность армянского культурного центра – яркое доказательство приверженности политике Нурсултана Назарбаева в сфере укрепления межнациональных отношений.

«Луйс» означает «свет»

Армянский культурный центр организован в 1991 году. В 61-й школе, одном из старейших учебных заведений Турксибского района Алматы, собралась инициативная группа армян с целью создания общественного объединения. На тот момент туда входили старожилы, наши бабушки и дедушки, среди них мой дедушка Рубен Бахшиевич. Они стремились передать свои опыт, знания, традиции, культуру, язык подрастающему поколению. По совместному решению общественное объединение получило название «Луйс», что означает «Свет».

Первым председателем был Степан Гегамович Саркисян. Позже началось строительство нового здания армянского культурного центра, завершенное к началу 2000-х годов. А в 2006-м на территории центра на средства армянских бизнесменов началось воздвижение церкви св. Карапета. Для оформления церкви мы приглашали художников из Армении, а для ее освящения приехали священники из Эчмиадзина.

Основной целью армянского культурного центра «Луйс» изначально являлось укрепление межнациональных отношений в нашем многонациональном Казахстане, сохранение и развитие национальных традиций. Армянский культурный центр всегда активно взаимодействовал с другими культурными центрами города и республики. Сейчас его председатель – член Ассамблеи народа Казахстана Наринэ Микаелян, а председатель Ассоциации армянских культурных центров Казахстана «Наири» – кандидат экономических наук, профессор Алматинского технологического университета, президент Союза виноделов РК и член Ассамблеи народа Казахстана Артуш Месропович Карапетян. Мы направляем свои усилия на сохранение общественной стабильности, воспитание молодого поколения, развитие и популяризацию армянской культуры, особо занимаемся вопросами образования. В наше время хороший дипломированный специалист всегда востребован. У нас работает воскресная школа, где обучаются как государственному, так и армянскому языку все, от мала до велика. Ведь, как справедливо отмечает Глава государства: «Язык – это основа национальной идентичности».

Все этносы – одно целое

По статистике, в Алматы сегодня проживает около 3–4 тыс. представителей армянского этноса, а в Казахстане – около 20 тысяч. И все мы вливаемся в одну многонациональную семью. По моему мнению, любовь к своему народу, исторической родине и к стране, где человек живет, прививается с детства, в семье. Мои родители учили меня этому с колыбели, и я осознал, что наш этнос и все этносы многонационального Казахстана – это одно целое. Благодаря моей сестре Наринэ, которой помогал во всех мероприятиях армянского культурного центра, я со временем понял, что готов взять на себя груз ответственности, стать лидером. Понял, что теплые добрые отношения, межнациональная дружба незаменимы в современном мире.

Я работаю в недавно созданной республиканской молодежной организации при Ассамблее народа Казахстана «Жарасым». Это диалоговая и межкультурная площадка для объединения молодежных организаций всех этнокультурных центров республики. Молодые юноши и девушки принимают самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых АНК, акиматами и этнокультурными центрами. Каждый находит дело по душе. Всех нас объединяет совместный досуг, мы ездим отдыхать, организовываем встречи, акции. Мы пытаемся сплотиться, и у нас это хорошо получается. Летом Фонд АНК организовал мероприятие для лидеров молодежи этнокультурных центров. Мы были в лагере под Алматы, участвовали в тренингах, обучались работе в команде, навыкам публичного выступления, а главное – общались.

Не сидеть сложа руки

Недавно у нас появился такой формат мероприятий, как мастер-классы. Первый, обзорный, мы организовали сами. Каждый ведь работает в определенной области, кто-то преуспел, и готов поделиться своими навыками, умениями, опытом. На второй мастер-класс, который собрал более 50 человек, мы пригласили успешного бизнесмена-армянина, обсуждали работу в сфере торговли, получили массу полезных советов. Хочешь подняться – не следует сидеть сложа руки, иди и работай, трудись на благо своей семьи и страны.

Также совместно с РМО «Жарасым» и Ассоциацией юных лидеров Казахстана мы инициировали интереснейший тренинг, в котором активно участвовала и армянская молодежь. В Доме дружбы мы изучали навыки публичного общения, высказывали свою точку зрения и добивались того, чтобы люди без стеснения, уверенно и спокойно выполняли заданные упражнения. В следующий раз мы пригласили многогранную личность, прекрасного человека – Карена Пашикяна, бойца, тренера по многоборью, общественного деятеля и актера. Его профессиональный мастер-класс не оставил никого равнодушным. В дальнейшем мы планируем еще одну встречу с Кареном, это будет хорошей пропагандой здорового образа жизни. Также среди мероприятий стоит выделить юбилей нашего председателя Артуша Месроповича Карапетяна, когда мы подготовили и провели силами национального ансамбля «Наири» отчетный концерт в Доме школьников № 6.

Я тоже с удовольствием танцевал. Ведь я профессиональный танцор, тренировался и выступал в танцевальных ансамблях, в том числе «Наири», занимался у таких хореографов, как Аветис Мхеян, Татевик Мхеян, Артур Оганнесян. Мне кажется, мое предназначение – выпуск национальной республиканской газеты «Наири» и разработка сайта. Все наши культурные центры в 11 городах по всей стране присылают информацию о проходящих событиях, и мы публикуем материалы на страницах газеты.

В праздники и в будни

Наша молодежь каждое воскресенье собирается в центре. У нас компактное поселение в районе «Алматы-1», и в городе живет немало армян. Но они мало знакомы друг с другом. И моя задача – познакомить их, дать возможность общаться. Взрослое поколение тоже собирается, отмечает национальные праздники. Один из них называется «Терендез». Этот очень красивый праздник проводится 13 февраля. Главным его атрибутом до сих пор остается костер. Через него, взявшись за руки, должны перепрыгнуть пары. Если им это удается, не расцепляя рук, семья будет крепкой и дружной. Сначала в церкви проходит служба, потом огнем церковной свечи разжигают костер, а затем все участвуют в большой культурной программе.

Наш национальный ансамбль «Наири» весьма известен как в Казахстане, так и за пределами республики. «Наири» – постоянный участник всех мероприятий, дает ежегодные отчетные концерты, начиная со дня основания в 2000 году. Первым художественным руководителем коллектива был Аветис Мхеян. С 2005 года «Наири» возглавляет его дочь – Татевик Мхеян. За время работы мы получили много благодарственных писем от АНК и акимата города. В репертуар ансамбля входят как армянские, так и танцы народов мира. У нас есть и комедийные постановки, сценки.

...Президент страны Нурсултан Назарбаев постоянно обращает внимание на межнациональные отношения в качестве приоритетных в Правительстве, государственных органах на местах, общественных структурах и молодежных организациях. Огромная заслуга Президента заключается в том, что он объединил все этносы, проживающие на территории Казахстана. И теперь под общим шаныраком мира и добра наш народ един и крепок своими достижениями.



