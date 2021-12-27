Свежий выпуск
Под солнцем Свободы
Аида Маратова, депутат маслихата Уральска от партии «Nur Otan»

Три десятилетия для истории государства – небольшой период. Но за это время наш Казахстан стал одним из ведущих государств на постсоветском пространстве.

Мы – страна, которую знают, к мнению которой прислушивается мировое сообщество. При этом успешное развитие, в том числе экономическое, стало возможным благодаря грамотному политическому курсу, определенному Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

В своей статье «Уроки Независимости» Лидер нации будто поворачивает время вспять, вспоминая не только события, ставшие новейшей историей нашего государства, но и пред­определившие выбранный путь, подчеркивая, что обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. Преодолевая бесчисленные тяготы и лишения, народ никогда не падал духом, постоянно двигался вперед.

В чем была причина краха советской плановой экономики, почему положение дел не спас­ла горбачевская перестройка, какие политические страсти бушевали в те годы – об этом написано немало книг. Но Первый Президент в своей статье лаконично обозначил самые важные моменты заката той эпохи.

Как непосредственный участник и герой тех событий он рассказывает о «подводных камнях», которые возникали на пути Казахстана к независимости. Сколько было мнений, предложений, опасений... Все это нужно было учесть и проанализировать, чтобы выбрать единственно верное решение, способное обеспечить молодой стране стабильное развитие.

В то время никто не знал, что нас ожидает впереди. Но муд­рая политика Лидера нации, правильно расставленные прио­ритеты уберегли казахстанцев от самой страшной беды – удалось избежать междоусобиц и гражданских столкновений, которые разгорались в ряде бывших советских республик. С первых дней независимости Нурсултан­ Назарбаев подчеркивал важность единства многонацио­нального казах­станского народа. И в «Уроках Независимости» вновь сделал на этом акцент: «Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй славой. Народ разобщенный лишается сил и теряет лицо».

Как и большинство его статей, это выступление Первого Президента, я считаю, адресовано в первую очередь молодежи. Новое поколение знает о пустых прилавках в магазинах, о том, как месяцами не выдавали зарплаты и пенсии, о веерных отключениях света лишь по рассказам отцов и дедов, на плечи которых легли все тяготы строительства новой страны, новой экономики. Было трудно, но их вела вера в своего Первого Президента, в его решения. Все мы видели, как благодаря им постепенно, шаг за шагом, страна преображалась, возобновляли работу предприятия, вновь стали строить жилье, дороги, школы, детские сады, дома культуры...

В своей статье Нурсултан ­Назарбаев просто и доступно рассказывает о самых важных политических решениях, которые позволили Казахстану не только обеспечить динамику социально-экономического развития, но и занять достойное место в мировом сообществе. Так, государственная граница стала поясом дружбы и доверия с соседями и партнерами. Созданы собственная валюта и Национальный фонд, ставший подушкой финансовой безопас­ности в непростое время кризисов.

Взят курс на экономическую модернизацию, отход от сырьевой зависимости. Добровольным отказом от ядерного оружия страна внесла бесценный вклад в дело укрепления глобального мира и безопасности, определив главный вектор внешней политики.

Обращаясь к молодежи, ­Нурсултан Назарбаев вновь говорит о приоритетах сегодняшнего дня – об альтернативных видах энергии и «зеленой» экономике, о технологизации и цифровизации, о новых специальностях, которые изменят рынок труда. Мы должны быть в авангарде этих глобальных трендов.

Новое поколение казахстанцев родилось в мирной, успешной, процветающей стране. Сегодня для них открыты все двери. Они могут реализовать себя в любой выбранной сфере – науке, культуре, спорте, бизнесе. Есть возможность обучаться в лучших вузах за рубежом, получить гранты на образование или открытие собственного дела. Это огромное достижение и заслуга Первого Президента страны, что молодежь не видела нищеты, голода, скитаний и потерь. Но они должны знать, каким нелегким путем дались независимость и нынешнее благополучие и стабильность.

Наша задача – воспитать их патриотами, которые не только с гордостью исполняют гимн страны на торжественных мероприятиях, но, получив образование за границей, возвращаются в родные села, чтобы работать в школах и больницах, открывать новые предприятия, поднимать экономику своей страны. А еще знают свою историю, бережно сохраняют традиции, язык и культуру своего народа.

«Каждый казахстанец призван укреплять ее (независимости. – Ред.) основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом – вся суть величественной идеи «Мәңгілік Ел». Самое главное – страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: «Что я могу дать родному Казахстану?»

Этому учит нас Лидер нации.

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