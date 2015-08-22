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Под солнцем возможностей
Саулеш МУКАНОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области, д. п. н.
Если учитель понимает суть происходящих изменений, готов осуществлять эти изменения, владеет ресурсами организации работы – быть обновленной казахстанской школе! От педагога требуются недюжинные способности разобраться в череде новшеств, найти свое место «под солнцем возможностей» организации успешной профессиональной карьеры.
Среди институциональных реформ, осуществленных в Казахстане за последние 5 лет по повышению статуса педагога и по поддержке его в постоянном профессиональном развитии, особое место отводится переформатированию системы повышения квалификации педагогов.
Созданное в 2012 году АО «На­цио­нальный центр повышения квалификации «Өрлеу» объединило 1 республиканский, 14 областных, а также городов Астаны и Алматы институты повышения квалификации педагогических работников. Центром сформирована качественно иная стратегия профессионального развития учителя. Нынешняя система повышения квалификации «Өрлеу» – это прежде всего единые по всей стране подходы к составу и структуре курсов повышения квалификации, в основе которых – государственные приоритеты модернизации школы, образования в целом.
К началу 2015/16 учебного года 17 институтов НЦПК «Өрлеу» подошли со значительным опытом реа­лизации программ краткосрочных и уровневых курсов повышения квалификации, подготовки к организации полиязычного образования, учас­тию в международных исследованиях PISA и TIMSS и другим актуальным проблемам. С сентяб­ря 2015 года институтами «Өрлеу» предлагаются новые программы повышения квалификации, в том числе трехмесячный курс нравственно-духовного воспитания «Самопознание», месячный курс организации инклюзивного образования.
Из числа профессорско-преподавательского состава «НЦПК «Өрлеу» подготовлены 90 тренеров по программе развития функциональной грамотности учащихся в рамках проведения международного исследования PISA.
По восьми программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» подготовки учителей к работе в рамках обновленного содержания школьного образования обучились 264 сотрудника НЦПК «Өрлеу».
Сегодня система «Өрлеу» – это мощная научная и методическая составляющая поддержки педагогов. В поддержку учителю – вебинары, конференции, семинары, методические десанты, 17 наименований периодических информационных, научных и методических журналов и газет институтов, более 700 научно-методических разработок за период 2013–2015 годов по актуальным воп­росам организации образовательного процесса.
В регионах получили поддержку организуемые НЦПК «Өрлеу» рес­публиканские конкурсы «Педагогические чтения», «Лучший методист», «Лучший психолог». Форумы направлены на поиск одаренных учителей, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Кредо Карагандинского института повышения квалификации «Өрлеу»: «Истинная профессиональная поддержка не заканчивается на курсах». Учитель в соответствии с Картой посткурсовой работы как программы личностного роста реализует стратегии непрерывного профессионального развития. Особое внимание уделяется посткурсовому сопровож­дению сертифицированных учителей школ сельской местности через организацию методических десантов института «Өрлеу» – педагогам села» и профессиональное взаимодействие через Интернет. Качественная посткурсовая работа сертифицированных учителей создает мультипликативный эффект, способствуя обучению коллег.
Обучать учителя ответственно. Профессорско-преподавательский состав ИПК – основной ресурс реа­лизации миссии организации – подготовки конкурентоспособного педагога Карагандинской области. Мы уверены, SMART-педагог «Өрлеу» – лидер в команде, исследователь и методист – способен подготовить учителя к инновационной деятельности, к внедрению новых образовательных программ, тем самым способствовать созданию успешной казахстанской школы!
На старте 2015/16 учебного года есть полное основание сказать, что сотрудничество с «Өрлеу» придаст педагогам республики уверенность в возможности быть конкурентоспособными, стать истинными лидерами в системе образования в условиях обновления содержания образования.

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