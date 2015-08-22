Саулеш МУКАНОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области, д. п. н.
Если учитель понимает суть происходящих изменений, готов осуществлять эти изменения, владеет ресурсами организации работы – быть обновленной казахстанской школе! От педагога требуются недюжинные способности разобраться в череде новшеств, найти свое место «под солнцем возможностей» организации успешной профессиональной карьеры. Среди институциональных реформ, осуществленных в Казахстане за последние 5 лет по повышению статуса педагога и по поддержке его в постоянном профессиональном развитии, особое место отводится переформатированию системы повышения квалификации педагогов. Созданное в 2012 году АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» объединило 1 республиканский, 14 областных, а также городов Астаны и Алматы институты повышения квалификации педагогических работников. Центром сформирована качественно иная стратегия профессионального развития учителя. Нынешняя система повышения квалификации «Өрлеу» – это прежде всего единые по всей стране подходы к составу и структуре курсов повышения квалификации, в основе которых – государственные приоритеты модернизации школы, образования в целом. К началу 2015/16 учебного года 17 институтов НЦПК «Өрлеу» подошли со значительным опытом реализации программ краткосрочных и уровневых курсов повышения квалификации, подготовки к организации полиязычного образования, участию в международных исследованиях PISA и TIMSS и другим актуальным проблемам. С сентября 2015 года институтами «Өрлеу» предлагаются новые программы повышения квалификации, в том числе трехмесячный курс нравственно-духовного воспитания «Самопознание», месячный курс организации инклюзивного образования. Из числа профессорско-преподавательского состава «НЦПК «Өрлеу» подготовлены 90 тренеров по программе развития функциональной грамотности учащихся в рамках проведения международного исследования PISA. По восьми программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» подготовки учителей к работе в рамках обновленного содержания школьного образования обучились 264 сотрудника НЦПК «Өрлеу». Сегодня система «Өрлеу» – это мощная научная и методическая составляющая поддержки педагогов. В поддержку учителю – вебинары, конференции, семинары, методические десанты, 17 наименований периодических информационных, научных и методических журналов и газет институтов, более 700 научно-методических разработок за период 2013–2015 годов по актуальным вопросам организации образовательного процесса. В регионах получили поддержку организуемые НЦПК «Өрлеу» республиканские конкурсы «Педагогические чтения», «Лучший методист», «Лучший психолог». Форумы направлены на поиск одаренных учителей, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Кредо Карагандинского института повышения квалификации «Өрлеу»: «Истинная профессиональная поддержка не заканчивается на курсах». Учитель в соответствии с Картой посткурсовой работы как программы личностного роста реализует стратегии непрерывного профессионального развития. Особое внимание уделяется посткурсовому сопровождению сертифицированных учителей школ сельской местности через организацию методических десантов института «Өрлеу» – педагогам села» и профессиональное взаимодействие через Интернет. Качественная посткурсовая работа сертифицированных учителей создает мультипликативный эффект, способствуя обучению коллег. Обучать учителя ответственно. Профессорско-преподавательский состав ИПК – основной ресурс реализации миссии организации – подготовки конкурентоспособного педагога Карагандинской области. Мы уверены, SMART-педагог «Өрлеу» – лидер в команде, исследователь и методист – способен подготовить учителя к инновационной деятельности, к внедрению новых образовательных программ, тем самым способствовать созданию успешной казахстанской школы! На старте 2015/16 учебного года есть полное основание сказать, что сотрудничество с «Өрлеу» придаст педагогам республики уверенность в возможности быть конкурентоспособными, стать истинными лидерами в системе образования в условиях обновления содержания образования.