​Под строгим государственным контролем

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Аргынбай БЕКБОСЫН, заслуженный работник культуры КазССР, писатель, драматург, общественный деятель, журналист, почетный гражданин Жамбылской области

Кроме того, значительно упрощается процедура смены целевого назначения земельного участка.

Могу заметить, что вопрос о продаже земли иностранцам никогда и не стоял. Речь шла о том, чтобы рассматривать землю как ресурс, который может приносить хорошую прибыль. Считаю, что земля не должна простаивать без дела в то время, когда она может стать надежным и стабильным источником дохода. Предоставление земли в собственность нашим аграриям позволит повысить эффективность ее использования. Ведь, будучи хозяевами, они действительно станут лучше ухаживать за ней, ценить и развивать ее. Земля должна максимально использоваться и «работать».

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