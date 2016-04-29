​Под строгим государственным контролем

Кроме того, значительно упрощается процедура смены целевого назначения земельного участка.

Могу заметить, что вопрос о продаже земли иностранцам никогда и не стоял. Речь шла о том, чтобы рассматривать землю как ресурс, который может приносить хорошую прибыль. Считаю, что земля не должна простаивать без дела в то время, когда она может стать надежным и стабильным источником дохода. Предоставление земли в собственность нашим аграриям позволит повысить эффективность ее использования. Ведь, будучи хозяевами, они действительно станут лучше ухаживать за ней, ценить и развивать ее. Земля должна максимально использоваться и «работать».