Под стук копыт… Рахим Койлыбаев, Атырау

На днях тринадцать лошадей с тремя жеребятами вошли в город и устроили пастбище прямо на улицах и скверах. Преспокойно поедая зеленые насаждения, благородные животные время от времени меняли место кормежки и, цокая копытами по асфальту, выходили на проезжую часть, заставляя нервничать участников дорожного движения.

Коммунальщикам и полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать в одну группу брыкающихся животных и организованно препроводить их по центральным улицам города до территории коммунального предприятия «Спецавтобаза» – на штрафную стоянку.

Вскоре был установлен и хозяин табуна, в отношении которого был составлен административный протокол и выписан штраф. Теперь за ненадлежащий конт­роль за питомцами он должен выплатить в казну 45 380 тенге.

В пресс-службе областного ДВД отмечают, что это не единичный случай, когда владельцы скота отпускают пастись своих животных на городские улицы. Буквально пару месяцев назад на одном из бульваров в микрорайоне «Привокзальном» было замечено пасущееся стадо коров. Буренки преспокойно поедали саженцы по дороге в аэропорт. Рогатых любителей зеленых насаждений пришлось собирать в стадо и загонять на ту же штрафстоянку «Спецавтобазы». Владельцы также были оштрафованы.

