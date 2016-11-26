Экспозиция «Под стягом Независимости» – это совместный проект МИД и Архива Президента. Она стала завершающей частью запланированного на этот юбилейный год «триптиха» выставок (в марте были представлены архивные материалы, посвященные 24-летию сотрудничества Казахстана с ООН, в августе – 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона).

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко на открытии выставки подчеркнул ее историческое значение: она дает представление о практических шагах Казахстана на международной арене и ключевых миротворческих инициативах нашей страны.

– Казахстан за годы независимости продемонстрировал свою приверженность принципам многостороннего сотрудничества, построению прочного мира, безопасности и развитию. Казахстан поистине стал ответственным и уважаемым «гражданином мира», что и нашло отражение в сегодняшней выставке, – отметил Р. Василенко.

По словам директора Архива Президента Бориса Джапарова, при составлении экспозиции преследовалась цель показать, как начинала формироваться внешняя политика страны, как определялись приоритеты казах­станской дипломатии, вырабатывалась стратегия и механизмы реализации внешнеполитических задач и каких конкретных результатов удалось добиться благодаря выбранному курсу.

– Здесь представлены документы, отражающие многосторонние аспекты деятельности нашего государства во главе с Президентом. Начиная с постановления Верховного Совета о декларации о государственном суверенитете КазССР 25 октября 1990 года, Указа о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и по сегодняшний день – рабочие документы, законы, указы, международные документы, переписка Главы государства с мировыми лидерами, – рассказал Б. Джапаров.

Всего за четверть века Казахстан сумел добиться очень многого. Р. Василенко напомнил о недавнем ярчайшем достижении страны – благодаря миротворческим инициативам и международному авторитету Президента Нурсултана Назарбаева в июле этого года наша республика была избрана в состав наиболее важного политического органа ООН – в непостоянные члены Совета Безопасности. Как подчеркнул вице-министр, в фокусе внимания Казахстана будет реализация основных идей Манифеста Главы государства «Мир. XXI век», укрепление потенциала ООН в борьбе с терроризмом и экстремизмом, дальнейшая стабилизация Афганистана. «Мы уверены, что своей работой во взаимодействии с другими членами Совета Безопасности Казахстан оправдает высокое доверие мирового сообщества», – добавил Р. Василенко.

На открытии выставки также была анонсирована предстоящая 28 ноября крупная международная конференция, посвященная итогам, достижениям и перспективам развития Казахстана. Проводить ее будут Мажилис Парламента РК и Министерство иностранных дел.

Депутат Мажилиса Мухтар Ерман обратил внимание на представительный состав участников конференции – в Астане соберутся представители парламентов зарубежных стран, ученые и эксперты СНГ, Европы, Азии, Америки. А аналитики из Швеции и США представят совместный доклад «Казах­стан- 2041: сценарии на следую­щие 25 лет», в котором представлено видение перспектив страны и рекомендации для сохранения позитивных тенденций в общественно-политическом и социально-экономическом развитии.

– Конференция позволит нам глубже проанализировать историю нашей независимости, – подчеркнул М. Ерман.