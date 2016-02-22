​Под суверенную гарантию

Заем ЕБРР – часть программы восстановления дорог, он софинансируется Всемирным банком и Правительством РК. Документ был подписан министром финансов РК Бахытом Султановым, президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти и председателем правления АО «НК КазАвтоЖол» Ермеком Кизатовым в ходе Центрально-Азиатского инвестиционного форума, организованного ЕБРР и Financial Times в Стамбуле.

Полная реконструкция дорог транспортного коридора, соединяющего Астану и Алматы, – часть государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Казахстана до 2020 года. Большинство дорог здесь уже восстановлены, остался один участок, требующий реконструкции.