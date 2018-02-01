​Под сводами голубых куполов

В древнем городе подсчитали, что в Туркестане в 2017 году побывали 1 015 088 гостей. Это на 75 667 человек больше, чем в

2016-м. При этом порядка 18 тыс. из них – иностранные туристы. Столь скрупулезные подсчеты объясняются просто: нет ни одного человека, приехавшего в древний город, который бы обошел стороной мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Все туристы и паломники первым делом спешат увидеть жемчужину архитектурного зодчества, а уже потом знакомятся с другими достопримечательностями средневекового города.

По информации заместителя директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Хазрет Султан» Гани Искакова, в состав музея-заповедника, кроме мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, включены 207 памятников архитектурного, археологического, духовно-религиозного и монументального искусства. Знаменитый мавзолей включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается объектом международного масштаба. Еще 16 объектов имеют статус памятников республиканского значения и 14 – местного.

– Неизменно особый интерес у гостей города вызывают исторические объекты, – рассказывает Гани Искаков. – Это мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави, Укаша-ата, Гаухар-ана и городище Сауран. Ежегодно увеличивается численность туристов, желающих ознакомиться с нашими историей и культурой. Соответственно, увеличивается объем доходов, поступающих от предоставления платных услуг. Поступившие средства направляются на укрепление материально-технической базы музея, охрану объектов, современные технологии.

Историко-культурные достопримечательности Туркестана обеспечены штрих-кодами, позволяющими туристам получать непосредственно на смартфонах всю информацию об объекте на казахском, русском и английском языках. Кроме того, памятники, входящие в состав государственного историко-культурного музея-заповедника «Хазрет Султан» можно посмотреть, воспользовавшись виртуальным туром в формате 3D. Это означает, что из любой точки мира человек сможет увидеть экспонаты музея-заповедника и получить о них полную информацию через Интернет.

В свободном доступе также электронный список ханов, султанов, батыров и биев, захороненных в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави. Для удобства посетителей руководство заповедника информацию о проводимых мероприятиях размещает на LED-экране, установленном на фасаде у входа в здание мавзолея. Все эти нововведения являются промежуточным итогом многогранной работы по улучшению качества обслуживания путешественников и применению современных технологий в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

Проект «Туркестан – культурная столица тюркского мира» стал отправной точкой для реконструкции исторической части и административного центра города. Он предполагает изменить вид существующей застройки, стилизовав ее под средневековую архитектуру. Проект включает восстановление крепостных стен цитадели и ее внутренней застройки, создание этногородка и археологического парка, который займет площадь в 45 га. Изменится и центр Туркестана: его решено преобразовать в пешеходную туристическую зону с акцентом на центр местных исторических ремесел и сеть торгово-развлекательных заведений.

Глава государства поставил задачу превратить Туркестан в туристический центр южного региона, и проект реконструкции древнего города как раз и ориентирован на развитие паломнического и этнотуризма. В Туркестане предполагается создать школу исторических ремесел и центры подготовки кадров для сети общественного питания, гостиничного и экскурсионного обслуживания. Успешное проведение Года ТЮРКСОЙ (Туркестан – культурная столица тюркского мира) стало, как когда-то празднование полуторатысячелетнего юбилея, отправной точкой для реализации концепции «Древний Туркестан», основная идея которой сводится к превращению города в культурный центр тюркского мира.

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