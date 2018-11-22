Под тающей Антарктидой нашли загадочную зону

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Фото с сайта awesomeocean.com
Международная группа ученых выяснила, что под Восточной Антарктидой располагается источник геотермальной энергии, который может способствовать таянию ледникового щита. Причина поступления тепла пока остается неизвестной, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Результаты радиолокационного зондирования, которое позволило выявить процессы под трехкилометровой толщей льда, показывают, что лед в области плавится снизу вверх, а талая вода стекает в подледные озера. Процесс таяния может продолжаться в течение тысяч или миллионов лет, и сам по себе он не влияет на исчезновение ледяного покрова. Однако в будущем этот процесс может сделать регион более чувствительным к последствиям глобального потепления.

По мнению специалистов, наиболее вероятными источниками тепла являются радиоактивные породы и горячая вода, извергающаяся из глубин земной коры. Однако для точного определения причины явления нужны дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что специалисты НАСА показали, что большая часть многолетнего арктического ледяного покрова исчезла и была заменена тонким льдом, который тает в теплые месяцы. Согласно расчетам, с 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

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