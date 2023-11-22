Под угрозой древние письмена

В Жамбылском районе Алматинской области, близ военной базы «Отар» находится урочище Аккайнар. В 2008 году сотрудник Института археологии им. А. Маргулана, доктор исторических наук Алексей Марьяшев вместе с группой волонтеров совершенно случайно обнаружили здесь наскальные рисунки, выбитые камнями и острыми орудиями нашими далекими предками.

По данным специалистов, в скальном массиве насчитывается около пяти тысяч гравюр, изображающих козлов, лошадей, всадников, танцующих людей. Такое богатство петроглифов позволило включить Аккайнар в Список сакральных памятников Казахстана республиканского значения. Самые ранние изображения датируются бронзовым веком. Есть рисунки сакского и древнетюркского периодов, а также времен Казахского ханства XVIII–XIX веков.

Исследуя скопление наскальных картин, ученые выяснили, что уникальные памятники культуры уничтожаются солдатами расположенной рядом воинской части. Дело в том, что танковый полигон вплотную примыкает к скалам Аккайнара, и уже десятки лет военные оставляют здесь памятки о себе, нанося их прямо на петроглифы. Рядом вырыта глубокая траншея, заваленная мусором.

Активисты общественного объединения «Охотники за пет­роглифами» неоднократно обращались в министерства и ведомства с просьбой пресечь вандализм и сохранить памятник историко-культурного наследия для будущих поколений. Много лет волонтеры получали формальные отписки от чиновников, и вот недавно, после очередного обращения к депутатам Мажилиса Парламента, вопрос сдвинулся с мертвой точки.

В Конаеве состоялось совместное заседание комиссии партийного контроля и экологического совета Алматинского областного филиала партии «Amanat». Партийцы, а также ученые-историки, экологи и общественники заслушали доклад руководителя группы «Охотники за петроглифами» Ольги Гумировой о текущем состоянии археологического комплекса Аккайнар.

По ее словам, большинство наскальных рисунков древности подверглось актам вандализма: повреждены краской, цементом, гудроном. Больше всего пострадала центральная часть святилища, где долгие годы располагался полевой лагерь военнослужащих. Общественница отметила необходимость реставрации каменных плит до завершения научно-исследовательских работ, а также попросила рассмотреть вопрос включения Аккайнарского ущелья в Список историко-культурных объектов.

Как сообщил аким Матыбулак­ского сельского округа Жамбылского района Темирхан ­Мукеев, в областной центр по охране историко-культурного наследия было направлено письмо с просьбой обеспечить защиту памятника старины. Однако прошло два месяца, а ответа от специалистов не получено. Сотрудники сельского акимата своими силами пытались навести порядок в ущелье Аккайнар, но реставрацией пет­роглифов должны заниматься специалисты.

По мнению председателя Алматинского областного филиала партии «Amanat» Куата Байгоджаева, одна из причин растущего вандализма в регионе – слабое межведомственное взаимодейст­вие. Областные управления туризма, культуры, департамент экологии и местные акиматы ведут работу разрозненно. Полиция и вовсе не принимает мер по охране национального достояния.

– Дело в том, что планы центральных и местных исполнительных органов не предусматривают конкретных мероприятий по борьбе с вандализмом, – заключил Куат Байгоджаев. – Необходимо наладить взаимодействие между ведомствами, обеспечить защиту памятников, но прежде всего нужно добиться включения Аккайнарского урочища в Список историко-культурных объектов региона, как того требуют общественники.

По итогам совещания соответствующие рекомендации от областного филиала партии «Amanat» направлены в адрес уполномоченных госорганов. В их числе – принятие мер по благоустройству не только комплекса Аккайнар, но и ущелья Таңбалы тас на берегу реки Или, где также имеется ряд петроглифов. Как считают члены комиссии партийного контроля, необходимо подвести инфраструктуру к данным объектам, обеспечить патрулирование местности силами полиции.

В минувшие выходные в урочище Аккайнар состоялся субботник, в котором приняли участие представители молодежного крыла «Жастар рухы», общественного объединения «Охотники за петроглифами», акиматов Матыбулакского сельского округа и Алматинской области.

– Мы продолжим работу по приведению святилища в порядок и приданию ему официального статуса, – говорит Ольга Гумирова. – Планируется создать рабочую группу, в которую, кроме нас, войдут сотрудники музеев-заповедников, археологи, представители областного филиала партии «Amanat» и акимата области. Радует, что команда музея-заповедника «Таңбалы» изъявила желание взять под свое крыло Аккайнар. Нынешним летом они уже просканировали здешние петроглифы с помощью специальной аппаратуры.

Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Таңбалы» расположен примерно в 40–50 км от ущелья Аккайнар. В музее под открытым небом насчитывается около десяти тысяч петроглифов. По словам Ольги Гумировой, наскальные рисунки Аккайнара имеют аналогию с картинами «Таңбалы», только они выполнены в более раннем периоде.

– К примеру, на одной из труднодоступных скал сохранилось огромное изображение четырехрогого быка, – рассказала волонтер-археолог. – Рисунок сопоставим с иранским мифологическим быком, который перевозил души умерших через реку бессмертия. Мы нашли также изображение человека-оборотня в образе волка.

По оценкам экспертов, надписи вандалов можно аккуратно заретушировать специальной крас­кой, а на петроглифы нанести защитный слой. Такие работы уже проводились специалистами РГП «Казреставрация», Института археологии им. А. Маргулана, научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым».

В ходе субботника студенты расчистили родник от мусора, тут же для них была проведена экскурсия с подробным рассказом о святилище. По мнению специа­листов, необходимо использовать археологический комплекс в воспитательных целях, чтобы молодежь, в том числе военные, могла наглядно познакомиться с культурой своих предков и понять ее ценность. Возможно, после этого солдаты перестанут портить наскальные рисунки, созданные саками и древними тюрками.

P.S. Между тем это не первый случай вандализма, свидетелями которого становятся жители и гости Алматинской области. Так, недавно представители общественного объединения «Казахстанский альпийский клуб» сняли на видео горы мусора, разбитые информационные табло и разрушенные спасательные хижины в горах близ Алматы. С таким отношением мы можем потерять и уникальные природные заповедники, и исторические памятники.