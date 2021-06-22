Под угрозой ли Олимпиада?

Спорт
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Аскар Султан
Сразу же хотелось бы сказать, что Игры в Токио будут проведены с 99% вероятности. Слишком многое на них поставлено, а аргументы противников не то что бы исчерпаны – их просто уже не смогут принять, разве что произойдет катастрофа вселенского масштаба. Напомним, что Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена на год и теперь должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Несмотря на протесты местных активистов, да и в целом негативное отношение к Играм жителей Японии, подготовка продолжается усиленными темпами. А ведь еще в конце мая 43% граждан этой страны из принявших участие в социологическом опросе газеты The Asahi Shimbun на тему целесообразности проведения Олимпиады на фоне пандемии коронавируса продолжали выступать за отмену Игр. Более того, еще 40% (если сложить все цифры, то получается целых 83%) высказались за повторную отсрочку соревнований. Обе цифры превышают данные, полученные во время аналогичных опросов, проведенных в марте и апреле. При этом число японцев, поддерживающих проведение Игр этим летом, сократилось на начало июня в 2 раза – с 28 до 14%. Но, понимая неизбежность старта Игр, 59% опрошенных респондентов заявили о том, что они в этом случае против зрителей на трибунах, но и здесь их мнение не совпало с позицией организаторов.

На прошедшей неделе премь­ер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально подтвердил, что местным болельщикам будет разрешено посещать соревнования на Олимпийских играх в Токио при условии соблюдения некоторых требований. При этом решено, что иностранные болельщики не будут допущены на трибуны. Глава японского правительства подчеркнул, что все зрители, посещающие стадио­ны и спортивные объекты Игр, должны будут носить маски, при этом им запретят громко кричать на трибунах. В ближайшее время оргкомитет Олимпиа­ды вместе с правительст­вом намереваются официально утвердить свод правил посещения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Согласно им, число зрителей на стадионах и спортивных объектах страны не должно превышать отметку в 10 тыс. человек – это около 50% от максимальной вместимости олимпийских стадионов. Но и эти планы не окончательные... так как некоторые корректировки вносит появившийся индийский штамм вируса.

На днях Министерство здравоохранения Японии сообщило о возможности введения нового режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу на период Олимпийских игр в Токио даже при низком уровне распространения индийского штамма, который считается более контагиозным, сообщает агентство Kyodo. Заявление было сделано на основании мнений специалис­тов Национального института инфекционных заболеваний и Университета Киото. Кстати, срок действия режима ЧС, введенного в 10 префектурах Японии в связи с ростом числа новых заражений коронавирусом, истек в воскресенье, то есть 20 июня. Однако ожидается, что в Токио и Осаке продолжит действовать «режим усиленных мер» по предотвращению распространения коронавируса. Какие ограничения будут ему соответствовать, станет известно уже на этой неделе.
Вместе с тем все то же японское правительство рассматривает и возможность одновременного введения в Токио смягчения чрезвычайного положения во время Олимпийских игр. «Мы примем соответствующие меры. Отмены или переноса (Олимпиа­ды) не будет. Правительство рассмотрит вопрос лишь о том, сохранить ли чрезвычайное положение до конца Олимпийских игр», – такое заявление уже сделали в кабмине.

Жесткие правила коснутся не только болельщиков, но и спорт­сменов, а также иностранных делегаций. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) смогут наложить дисциплинарные взыс­кания, в том числе исключение из участия в Олимпиаде или депортацию, на атлетов и сопровождающих их лиц. «Несоблюдение правил, в том числе отказ от прохождения тестирования, посещение мест, не включенных в предоставленный план деятельности, или же намеренное пренебрежение ношением мас­ки или мерами социального дистанцирования могут привести к наложению дисциплинарных взысканий», – напоминают составители плейбука летних Игр.

Не правда ли, что эти все сводки скорее напоминают известия с мест боевых действий? Но такова реальность, с которой сейчас сталкиваются организаторы Игр. Оправдан ли риск? На эту тему тоже можно немного порассуждать.
Различные чрезвычайные ситуации в истории человечества были, но даже они не останавливали крупные состязания (за исключением мировых войн). Это удалось сделать только COVID-19 в 2020 году. Тогда были отменены и перенесены на год не только Олимпиада, чемпионаты Европы и Южной Америки по футболу, но и многие другие спортивные мировые форумы. И все же человечество нашло выход и из этой ситуации. Уже в прошлом году с беспрецедентными ограничительными мерами, но все же были проведены континентальные и мировые первенства по некоторым видам спорта.

Человечество не может навсегда закрыться от всего и прятаться по домам. Ведь есть действенные меры – хотя бы та же самая вакцинация, число сторонников которой растет. Что дает надежду на то, что в недалеком будущем мы сможем вернуться к прежней жизни.
Сегодня именно спорт может вернуть людям ту толику радос­ти, уверенности и сопричастнос­ти к чему-то большому и общему, которой так не хватает. Эта Олимпиада может стать и символом борьбы с глобальными трудностями.

В оправдание действий правительства Японии можно отнести и тот факт, что средства, вложенные в Олимпиаду, используются более чем рационально. Это не будет как с олимпийскими объектами в Греции, Бразилии и других странах, где многие из них сейчас находятся в плачевном состоянии, а ведь на их строительство были затрачены колоссальные суммы, которые до сих пор лежат бременем на налогоплательщиках. Скорее японцы дадут миру новое направление в экономике проведения крупных форумов, к тому же во время небывалой пандемии. Кстати, здесь некоторую аналогию можно провести с Казахстаном, который свои объекты, построенные к зимней Азиаде с перспективой принятия у себя Олимпиады, продолжает более чем успешно использовать.

Если грядущая Олимпиада не пройдет проверку на мировую стрессоустойчивость, то ситуа­ция может оказаться гораздо хуже для каждого из нас. А потому давайте вместе верить в лучшее и готовиться к большому празднику.

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