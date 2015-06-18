Под видеоприсмотром

563
Леонид ЧЕРНОВ
С их помощью сотрудники центра оперативного управления ДВД Кызылординской области получили возможность активизировать правоохранительную работу. Так, за пять месяцев текущего года было раскрыто 113 преступлений и выявлено 18 444 административных правонарушения. Кроме того, за отчетный период по принципу нулевой терпимости удалось выявить 11 тыс. административных правонарушений, по которым в отношении 451 гражданина был наложен административный арест, а 8 255 человек подвергнуты административному штрафу на общую сумму 37 млн 186 тыс. тенге.
Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле у руководства департамента.

