Под юбилейным стягом

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Дамир САТАЕВ
Мотопробег Алматы – Астана – Тараз, посвященный 550-летию Казахского ханства, под предводительством президента Ассоциа­ции байкеров Казахстана и Географического общества Казахстана Дмитрия Пет­рухина дошел до Караганды. Первого сентября участники мотопробега провели встречу с учащимися школы для одаренных в спорте детей им. Алии Молдагуловой, воспитанниками которой стали такие казахстанские спортсмены-олимпийцы, как десятиборец Дмит­рий Карпов, боксеры Серик Елеу­ов, конькобежка Екатерина ­Айдова и олимпийский чемпион 2012 года, обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев.
– Я путешественник, езжу по миру с флагом Казахстана и уже посетил 150 стран мира и намотал 250 тысяч километ­ров, – говорит Дмит­рий Петрухин. В текущем году мы отмечаем 20-летие Конституции РК и 550-летие образования Казахского ханства. В советские времена мы не могли так глубоко изу­чать историю родной страны, и до нас многое из нее не доносили. Но благодаря становлению уже современного Казахстана мы узнаем больше о наших батырах-кочевниках. Теперь проводится много мероприятий по всей стране, благодаря которым все больше удается узнать о наших предках. Этот мотопробег больше культурно-просветительской направленности. Молодежь должна знать историю и не чесать затылок, когда нужно рассказать о своей стране. Когда я езжу по миру, мне приходится объяснять, что Казахстан – это огромная страна, девятое по площади государство в мире. Но благодаря нашему Президенту, общественным деятелям и спортсменам республика все больше становится узнаваемой.
Я сам карагандинец, проработал 11 лет на шахте, и теперь после посещения родного города наша экспедиция двинется дальше, на Запад. Будем также встречаться с общественностью, детьми, рассказывать о своей миссии. Здесь мы причесанные и в красивых футболках, а на трассе в кожаных «косухах» и шлемах, но флаг Казахстана и 550-летия Казахского ханства с нами.
Мотопробег стартовал 29 августа из Алматы. Байкеры проехали вдоль побережья озера Балхаш, побывали в городе Балхаше, где попали на празднование Дня шахтера и устроили шествие по городу. В Караганде Дмитрий Петрухин передал флаг мотопробега главе города с пожеланиями от участников экспедиции и отправился в Темиртау, где также встретится со школьниками. Далее, минуя Усть-Каменогорск, Экибастуз и Павлодар, байкеры остановятся в Астане, где планируют быть 11 сентября. Финиширует мотопробег 9 октября в Таразе.

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