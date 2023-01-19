Под занавес созыва

Так, глава фракции Народной партии Казахстана депутат Айкын Конуров призвал Правительство срочно принять антиинфляционные меры, которые сегодня, по его мнению, похожи на тушение пожара бензином. В итоге инфляция за прошлый год составила 20,3%, то есть в 3–5 раз превышает заявленную цель 4–6%. Реальный рост пот­ребительских цен на товары, определяющие благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, притом что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств, констатировал А. Конуров, отметив, что все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами.

Депутат признал, что существует ряд объективных внешних факторов, в первую очередь рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, дос­тигнет беспрецедентного значения 7,4%.

– Но все же ее темпы в 2,5 раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не «импортируем» инфляцию, а успешно «производим» ее сами, благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры, – сетует депутат.

По его мнению, инициатива о Национальной товаропроводящей системе, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) и призванной сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными. Между тем истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию.

– Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отве­чает современным реалиям. Сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами, – аргументировал А. Конуров.

Депутат отметил, что Казахстану требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не пос­ледствиями, а причинами.

– Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Считаем необходимым выработку системных комплекс­ных мер по снижению инфляцион­ного давления на население и экономику, – заключил депутат.

Надо сказать, что депутат А. Конуров регулярно поднимает воп­рос инфляции и галопирующих цен. Однако уполномоченные госорганы почему-то упорно делают ставку на проверенные, но неэффективные меры. Возможно, это связано с причинами, истоками которых являются сложившиеся в стране конъюнктурные правила, о которых в своем депутатском запросе высказался мажилисмен Ерлик Омиргали. Он требует, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок. По мнению депутата, одной из острейших проблем государства в прежние годы стала монополизация не только экономики, но и политики.

– Какие бы ни происходили экономические кризисы, разорения МСБ, девальвации, как бы не разрасталась пропасть между богатыми и бедными, попиралась справедливость, происходили коррупционные скандалы с акимами и министрами, все 30 лет старого Казахстана одна и та же партия у этих акимов и министров – партия «Nur Otan» («Аmanat») – монополизировала власть, – заявил депутат, отметив, что против этой практики был направлен целый ряд конс­титуционных инициатив Президента.

Мажилисмен считает, что избиратели с воодушевлением восприняли запрет Президенту состоять в политических партиях. В то же время в обществе высказываются справедливые требования применить аналогичные подходы и к акимам, поскольку на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках.

– Речь идет не просто о запре­те возглавлять филиалы партии, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия долж­ности по аналогии с Президентом, а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского. Однако эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти, – говорит Е. Омиргали.

Он подчеркнул, что акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению.

– Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии «Nur Otan» («Аmanat»), считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партии являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы. Предлагаем Правительству инициировать нормы о запрете акимам областей и городов состоять членами политических партий на период пребывания в этой должности и об ограничении нахождения в должности акима области и города респуб­ликанского значения одним пятилетним сроком, – предложил мажилисмен Е. Омиргали.

В ходе заседания Мажилис по новой традиции принял ряд законодательных актов. Так, ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев, договор предусматри­вает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении прес­туплений. В числе таких мероприятий – и временная передача лиц, находящихся под стражей.

– Такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства. Для этого заключаются договоры о правовой помощи. Кроме того, документы, вещественные доказательства, оружие преступлений и другие доказательства, необходимые для расследования уголовного дела, могут находиться на территории другой страны. Следственные действия проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны. В этом случае может возникнуть вопрос о законности доказательств, полученных из-за рубежа. Договоры о правовой помощи решают данный вопрос, то есть обеспечивают легитимность показаний из другой страны, – пояснил А. Чиндалиев.

Он также добавил, что правовая помощь осуществляется путем запроса. В нем указываются его цели, причины и сведения, необходимые для расследования. Например, запрос включает конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия.

– В частности, если запрашиваются проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация, государство-исполнитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, о результатах сообщается запрашивающей стороне. Затем запрашивающая сторона запрещает продажу или аренду, либо передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения. Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу, – отметил замгенпрокурора.

По его информации, в случае особой необходимости могут быть вызваны свидетели или эксперты, следственный орган приглашающей стороны, также предусмотрено право на допрос по делу.

– Еще один пример. Следственный орган может запросить содержание, записи и передачу информации, виды правовой помощи, указанной в договоре, предусмотренные нашим Уголовно-процессуальным кодексом, – продолжил спикер.

В договоре также закреплены основания для отказа предос­тавления правовой помощи: в частности, если запрос создает угрозу суверенитету, безопас­ности, общественному порядку страны.

– Отказ также возможен, если истек срок давности. Если исполнение запроса противоречит законодательству стороны, правовая помощь не предоставляет­ся, – заключил А. Чиндалиев.

В ходе обсуждения депутат Аскарбек Уисимбаев поинтересовался: если Казахстан запросит из Франции человека для проведения допросов и следственных действий, а он в Казахстане совершил преступление, должны ли мы будем вернуть его во Францию.

Как выяснилось, должны.

– Потому что мы берем его для определенных целей и на определенный срок. Но после его возвращения во Францию мы можем поднять вопрос о его поимке за совершенные в Казахстане преступления. Также мы можем передать во Францию соответствующие документы, чтобы привлечь его к ответственности. Если человек, прибывший из Франции, совершил преступление в нашей стране, то это будет решаться так: лица, переданные на временный срок, будут находиться под стражей. Поэтому риск совершения ими преступлений очень низкий, – заверил Асет Чиндалиев.

Как выяснилось, ратификация позволит не только возвращать преступников, но и непосильно нажитые и выведенные из страны капиталы, коих, по подсчетам депутата Ерлана Саирова, ни много ни мало 150 млрд долларов.

– Если во Франции найдут капитал, принадлежащий народу Казахстана, есть ли законные пути возвращения его в Казахстан в рамках этого договора? – спросил мажилисмен.

– Да, – ответил замгенпрокурора. – Этот договор как раз дает дос­туп к банковским счетам, обыс­ку и конфискации имущества. В договоре указано, что если мы увидим, что во Францию вывели капитал, добытый незаконным путем, мы можем направить туда запрос. Тогда уже французские следственные органы после ознакомления с банковским счетом и имуществом предоставляют нам информацию. Либо по нашему запросу могут выставить арест, ограничения. Если нам нужно, то можно проводить и изъятие, – сказал он.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осуж­денных лиц для дальнейшего отбывания наказания и Протокол с Кыргызской Республикой об участках деятельности пограничных представителей.

Кроме того, во втором чтении принят Закон «Об органах военной полиции» с сопутствующими поправками, а также изменения в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.