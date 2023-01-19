Под занавес созыва

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Лаура Тусупбекова

Под занавес созыва (а то, что Мажилис ждет роспуск, подтверждают сами мажилисмены) депутаты на пленарном заседании поспешили озвучить депутатские запросы.

Так, глава фракции Народной партии Казахстана депутат Айкын Конуров призвал Правительство срочно принять антиинфляционные меры, которые сегодня, по его мнению, похожи на тушение пожара бензином. В итоге инфляция за прошлый год составила 20,3%, то есть в 3–5 раз превышает заявленную цель 4–6%. Реальный рост пот­ребительских цен на товары, определяющие благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, притом что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств, констатировал А. Конуров, отметив, что все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами.

Депутат признал, что существует ряд объективных внешних факторов, в первую очередь рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, дос­тигнет беспрецедентного значения 7,4%.

– Но все же ее темпы в 2,5 раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не «импортируем» инфляцию, а успешно «производим» ее сами, благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры, – сетует депутат.

По его мнению, инициатива о Национальной товаропроводящей системе, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) и призванной сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными. Между тем истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию.

– Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отве­чает современным реалиям. Сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами, – аргументировал А. Конуров.

Депутат отметил, что Казахстану требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не пос­ледствиями, а причинами.

– Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Считаем необходимым выработку системных комплекс­ных мер по снижению инфляцион­ного давления на население и экономику, – заключил депутат.

Надо сказать, что депутат А.  Конуров регулярно поднимает воп­рос инфляции и галопирующих цен. Однако уполномоченные госорганы почему-то упорно делают ставку на проверенные, но неэффективные меры. Возможно, это связано с причинами, истоками которых являются сложившиеся в стране конъюнктурные правила, о которых в своем депутатском запросе высказался мажилисмен Ерлик Омиргали. Он требует, чтобы акимы областей и городов выходили из партии власти и назначались на один срок. По мнению депутата, одной из острейших проблем государства в прежние годы стала монополизация не только экономики, но и политики.

– Какие бы ни происходили экономические кризисы, разорения МСБ, девальвации, как бы не разрасталась пропасть между богатыми и бедными, попиралась справедливость, происходили коррупционные скандалы с акимами и министрами, все 30 лет старого Казахстана одна и та же партия у этих акимов и министров – партия «Nur Otan» («Аmanat») – монополизировала власть, – заявил депутат, отметив, что против этой практики был направлен целый ряд конс­титуционных инициатив Президента.

Мажилисмен считает, что избиратели с воодушевлением восприняли запрет Президенту состоять в политических партиях. В то же время в обществе высказываются справедливые требования применить аналогичные подходы и к акимам, поскольку на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках.

– Речь идет не просто о запре­те возглавлять филиалы партии, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия долж­ности по аналогии с Президентом, а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского. Однако эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти, – говорит Е. Омиргали.

Он подчеркнул, что акимы, как и глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению.

– Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии «Nur Otan» («Аmanat»), считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партии являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы. Предлагаем Правительству инициировать нормы о запрете акимам областей и городов состоять членами политических партий на период пребывания в этой должности и об ограничении нахождения в должности акима области и города респуб­ликанского значения одним пятилетним сроком, – предложил мажилисмен Е. Омиргали.

В ходе заседания Мажилис по новой традиции принял ряд законодательных актов. Так, ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев, договор предусматри­вает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении прес­туплений. В числе таких мероприятий – и временная передача лиц, находящихся под стражей.

– Такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства. Для этого заключаются договоры о правовой помощи. Кроме того, документы, вещественные доказательства, оружие преступлений и другие доказательства, необходимые для расследования уголовного дела, могут находиться на территории другой страны. Следственные действия проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны. В этом случае может возникнуть вопрос о законности доказательств, полученных из-за рубежа. Договоры о правовой помощи решают данный вопрос, то есть обеспечивают легитимность показаний из другой страны, – пояснил А. Чиндалиев.

Он также добавил, что правовая помощь осуществляется путем запроса. В нем указываются его цели, причины и сведения, необходимые для расследования. Например, запрос включает конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия.

– В частности, если запрашиваются проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация, государство-исполнитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, о результатах сообщается запрашивающей стороне. Затем запрашивающая сторона запрещает продажу или аренду, либо передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения. Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу, – отметил замгенпрокурора.

По его информации, в случае особой необходимости могут быть вызваны свидетели или эксперты, следственный орган приглашающей стороны, также предусмотрено право на допрос по делу.

– Еще один пример. Следственный орган может запросить содержание, записи и передачу информации, виды правовой помощи, указанной в договоре, предусмотренные нашим Уголовно-процессуальным кодексом, – продолжил спикер.

В договоре также закреплены основания для отказа предос­тавления правовой помощи: в частности, если запрос создает угрозу суверенитету, безопас­ности, общественному порядку страны.

– Отказ также возможен, если истек срок давности. Если исполнение запроса противоречит законодательству стороны, правовая помощь не предоставляет­ся, – заключил А. Чиндалиев.

В ходе обсуждения депутат Аскарбек Уисимбаев поинтересовался: если Казахстан запросит из Франции человека для проведения допросов и следственных действий, а он в Казахстане совершил преступление, должны ли мы будем вернуть его во Францию.

Как выяснилось, должны.

– Потому что мы берем его для определенных целей и на определенный срок. Но после его возвращения во Францию мы можем поднять вопрос о его поимке за совершенные в Казахстане преступления. Также мы можем передать во Францию соответствующие документы, чтобы привлечь его к ответственности. Если человек, прибывший из Франции, совершил преступление в нашей стране, то это будет решаться так: лица, переданные на временный срок, будут находиться под стражей. Поэтому риск совершения ими преступлений очень низкий, – заверил Асет Чиндалиев.

Как выяснилось, ратификация позволит не только возвращать преступников, но и непосильно нажитые и выведенные из страны капиталы, коих, по подсчетам депутата Ерлана Саирова, ни много ни мало 150 млрд долларов.

– Если во Франции найдут капитал, принадлежащий народу Казахстана, есть ли законные пути возвращения его в Казахстан в рамках этого договора? – спросил мажилисмен.

– Да, – ответил замгенпрокурора. – Этот договор как раз дает дос­туп к банковским счетам, обыс­ку и конфискации имущества. В договоре указано, что если мы увидим, что во Францию вывели капитал, добытый незаконным путем, мы можем направить туда запрос. Тогда уже французские следственные органы после ознакомления с банковским счетом и имуществом предоставляют нам информацию. Либо по нашему запросу могут выставить арест, ограничения. Если нам нужно, то можно проводить и изъятие, – сказал он.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осуж­денных лиц для дальнейшего отбывания наказания и Протокол с Кыргызской Республикой об участках деятельности пограничных представителей.

Кроме того, во втором чтении принят Закон «Об органах военной полиции» с сопутствующими поправками, а также изменения в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель.

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