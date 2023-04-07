Под защитой престижа

Медицинская тема в выступлении Главы государства на открытии первой сессии Парламента нового созыва получила иное звучание, которое, по мнению Вячеслава Локшина, президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, доктора медицинских наук, профессора и академика НАН РК, открывает дополнительные возможности для развития отрасли.

– Президент не в первый раз говорит о необходимости защиты медицинских работников, – отмечает Вячеслав Нотанович. – Но, если я не ошибаюсь, впервые это сделано так широко и последовательно, когда вопрос ответственности врача поставлен в зависимость от проблемы прес­тижа медицинской профессии. И это очень правильный посыл. Мы в последнее время много обсуждали инициативу о введении страхования профессиональной ответственности медиков, но одно это – без повышения статуса врача – оказалось бы полумерой.

Доктор уверен, что система, в которой предусмотрены обязательства медицинского работника, но нет гарантий его защиты от несправедливых и необоснованных претензий, окажется однобокой и, скорее всего, провальной.

– Страхование профессиональной ответственности в медицине – идея сама по себе разумная. Но стоит ввести его при настоящем положении дел, на лечебные учреждения обрушится шквал жалоб, и тем придется тратить все заработанные деньги на услуги юристов и адвокатов, – прогнозирует Вячеслав Локшин. – Это, к сожалению, особенности наших взаимоотношений, менталитета, если хотите: как только пациенты узнают, что за врачебную ошибку можно получить компенсацию, начнется повальная обвинительная кампания, причем не исключая случаев, когда проблемы будут надумываться. Ведь, по сути, даже разговор врача с пациентом может быть расценен как нарушение каких-то правил и норм и стать поводом для обращения в страховую компанию. Наши тарифы просто не выдержат таких финансовых нагрузок, мы рискуем не выбраться из этой рутины.

Встречное движение

Чтобы уравновесить интересы сторон, считает эксперт, статус врача должен включать нормы его защиты: и моральной, и физической. Медицинских специалистов необходимо обезопасить с точки зрения профессиональных рисков: нападений, конфликтных ситуаций, споров и давления, и наделить более или менее расширенными правами при исполнении своих обязанностей.

Имело бы, к примеру, смысл отдельно обговорить гарантии для медработников, пострадавших при исполнении своих профессиональных обязанностей: если хирург получил заражение от своего пациента во время лечения и это стало причиной потери трудоспособности, должны быть применены особые условия поддержки пострадавшего специалиста, в том числе в виде льготного пенсионного обеспечения.

– Но я считаю, сфера профессио­нальных прав и обязанностей врача – улица с двусторонним движением, – продолжает Вячеслав Нотанович. – Особый статус медика – это только одна сторона, с другой – высокая ответственность. И если эти два направления будут развиваться равномерно, мы получим прекрас­ных специалистов: способных, знающих и не боящихся принимать ответственные решения.

Доктор соглашается, что уважение к профессионалам в медицинской среде и непоколебимый авторитет лучших специалистов-врачей, которые неформально существовали в обществе, были потеряны в перестроечное лихолетье. И случилось это в том чис­ле по вине самих медицинских работников.

– Кто не знает, что с 90-х годов в здравоохранении начали процветать коррупция, взяточничество, вымогательство? – признает профессор. – И все это долго сохранялось в нашей системе. Но теперь, с внедрением принципов страховой медицины, почвы для вымогательства нет – эта система предусматривает дифференцированную и ничем не лимитированную оплату труда, ее размер зависит от квалификации, способностей, достижений, в конце концов от популярности врача. Поэ­тому неформальные платежи рано или поздно должны уйти, а на месте испорченной репутации должен сформироваться имидж врача как интеллигентного, высокопрофессионального, грамотного специалиста.

«Статусный» закон

Модели для написания «статус­ного» закона для корпоративных сообществ у Казахстана имеются – профессиональные нормы описаны в нормативных актах о статусе военнослужащих и судей, всего три года назад начал действовать закон о статусе педагога. В отношении медицинской сферы вполне может быть применим аналогичный документ.

– В первую очередь он должен устанавливать требования к представителям медицинских специальностей по их профессионализму, уровню подготовки, квалификации и компетенциям, – считает Вячеслав Локшин. – Кроме того, нужны меры стимулирования, чтобы у врача был мотив расширять знания, повышать уровень, изучать иностранные языки, осваивать новый опыт. И вообще, я считаю, следует поднять требования к профессиональным стандартам в различных медицинских специальностях.

В повышении престижа и популярности медицинских профессий будут иметь значение даже элементарные меры – например, бесплатные парковки для медиков, хотя бы в пределах лечебных учреждений. Или меры поддержки на периферии. Врачи на селе в свое время имели свои льготы: субсидирование топлива, сельхозпродукции и другие преференции. Даже если сегодня такой формат поддержки уже неактуален, то натуральные льготы могут быть монетизированы, но все-таки возвращены в отрасль. Важно, чтобы медицинская профессия становилась особой и исключительной, в том числе благодаря поддержке со стороны государства.

– О сельской медицине, точнее о ее качестве, Президент отдельно говорил в своем обращении, – продолжает врач. – И это на самом деле болезненный вопрос. Когда-то был актуальным лозунг о стирании границ между городом и деревней. Сегодня мы не только забыли о нем, но и ушли далеко назад от достигнутого. Сельское здравоохранение отстало на порядок от городского и по уровню подготовленности кадров, и по их количеству. Поэтому акцент на село своевременный, а идея организации межрайонных медицинских центров правильная.

Хотеть и мочь

О неравенстве возможностей городских и сельских жителей Вячеслав Нотанович рассуждает на примере своей отрасли.

– Вот мы определяем квоты на услугу по ЭКО и прекрасно понимаем, что жители села уже находятся в невыгодном положении – им как минимум нужно еще доехать до клиники в областном центре или столице, снять гостиницу и иметь средства на временное проживание, – рассказывает специалист. – Таких особых моментов, которые влияют на уровень обеспеченности медицинскими услугами сельских жителей, много. Поэтому нужно внимательно изучать их и прилагать усилия для того, чтобы граждане страны, независимо от места проживания, имели равный доступ к качественной медицинской помощи. Это один из первостепенных вопросов в деле обеспечения социальной справедливости и равенства.

Применимыми к сфере здравоохранения, по мнению профессора Локшина, оказались и высказывания Президента о несоответствии действующих тарифов на различные отраслевые услуги с реальной экономической ситуацией.

– Тарифы в здравоохранении по многим направлениям не выдерживают никакой критики – они в разы ниже, чем в странах с одинаковым с нами уровнем развития, скажем, в Турции или России, – заключает Вячеслав Нотанович. – К примеру, установленный тариф на роды в частном центре Казахстана доходит до миллиона тенге, в муниципальной клинике он меньше 200 тысяч. Выходит, государственная система недополучает огромные деньги за свои услуги. А если тратить недостаточно, то и на качество рассчитывать не стоит.

Хотя, с другой стороны, отмечает профессор, государство не в состоянии всех и всем обеспечить, тем более если, по статис­тике, три миллиона граждан в нашей стране не платят страховые медицинские взносы, а налогоплательщики по традиции скрывают доходы. Это как медаль с двумя сторонами: мы требуем качественного здравоохранения, но платить на его содержание не желаем. Такая позиция, и теперь это очевидно, дорого обходится и экономике, и самому обществу. Возможно, как раз это имел в виду Глава государства, когда предупреждал, что впереди нелегкие времена, когда жить придется не по потребностям, а по возможностям.