Под защитой святых предков

Получившие свои имена по предложению Президента Нурсултана Назарбаева, озвученному в ходе телемоста 20 декабря 2013 года, посвященного Дню индустриализации, «Бекет Ата» и «Туркестан» отправились бороз­дить морские просторы Каспия, прославляя известные казах­станские бренды. Первое судно было названо именем казахского святого и великого учителя. Другое, продолжая давнюю морскую традицию наречения судов именами святых людей и святых мест, получило свое название в честь древнего города, бывшего столицей Казахского ханства и рукотворной жемчужины на Великом шелковом пути.

В древние времена, отправляясь в дальние путешествия на поиски новых и неизведанных земель, мореплаватели просили защиты и покровительства у святых, называя их именами свои корабли. Считалось, что если дать судну имя в честь святыни или священного места, высшие силы будут хранить его в долгих и опасных походах. С верой в небесное покровительство совершались великие географические открытия и одерживались победы в битвах. При этом название, данное судну, не только определяло его характер, но отражало культуру и самобытность того государства, которому оно принадлежало.

В эпоху великих географических открытий на поиски новых земель отправлялись «Святой Габриэль» и «Святой Рафаэль» из экспедиции Васко да Гамы, а также «Святой Кристобаль» и «Святой Дух» под командой Валенса де Мендосы. Флагманским кораблем в составе эскадры Колумба, достигшей в 1492 году берегов Америки, была «Святая Мария». А в 1519-м стартовало кругосветное путешествие Фернана Магеллана, собравшее под испанским флагом среди прочих суда «Святой Антонио» и «Тринидад» («Троица»). Именами святых корабли назывались и позже. Например, лайнер, на котором тысяча беженцев пыталась перебраться из гитлеровской Германии в Новый Свет, носил название «Святой Луи». Морская история России начиналась в конце XVII века с ботика, построенного для боевитых юношеских утех будущего императора Петра Первого, и кораблей Азовского флота. Из первых пяти судов, сошедших с верфей, четыре носили имена святых. И не просто святых, а апостолов: Павла, Петра, Марка и Матфея. Придерживались традиций и строители галиотов «Три Святителя», «Святой Михаил» и «Святой Симеон Богоприимец», вошедших в состав флотилии Шелихова, перевозившей первых поселенцев на Аляску.

Давняя традиция до сих пор жива в российском флоте. В 2006 году на воду были спущены военные корабли «Ослябя» и «Пересвет», названные в честь канонизированных воинов-монахов, героев Куликовской битвы. А в 2013 году Тихоокеанский флот получил в свое распоряжение атомную подводную лодку «Александр Невский», название которой связано с именем святого древнерусского князя.

Обычай называть суда именами святых или священных мест существует не только в христианском, но и в исламском мире. Так, один из крупнейших морских перевозчиков UNITES ARAB SHIPPING COMPANY владеет судами, названными в честь известного мусульманского теолога, историка и поэта Ибн Хазма (IBN HAZM), филолога и создателя первого арабского словаря Халиля ибн Ахмада аль-Фарахиди (AL FARAHIDI), современника Пророка и проповедника, обратившего в ислам десятки тысяч людей, Малика аль-Аштара (MALIK AL ASHTAR). По названию направления, в котором должен молиться правоверный мусульманин, свое название получил современный крупный контейнеровоз AL QIBLA.

Казахстан является молодой морской державой. История торгового флота насчитывает 15 лет, прошедших с тех пор, когда была создана первая национальная судоходная компания. Но, несмотря на молодость, казахстанский флот растет, объемы перевозок увеличиваются, модернизируется порт Актау, набираются опыта и знаний на судах будущие казахстанские капитаны.

К 2020 году Национальная компания «Қазақстан темір жолы», с которой небезосновательно связываются надежды на значительный вклад в экономический рост республики, планирует увеличить свой флот до 20 единиц. И если у нас пока нет своих великих мореплавателей, чьи имена могли бы быть выведены на бортах судов, то названий священных мест и имен святых людей хватит не на один десяток кораблей.

В связи с этим хочется процитировать Лидера нации, который после наречения судов «Бекет Ата» и «Туркестан» произнес простые, но глубокие по смыслу слова: «Аруақтар қолдап жүрсін бәрімізді» – «Пусть всех нас хранят святые предки».

Михаил ЯЛБАЧЕВ,

исполнительный директор АО «KTZ Express», капитан дальнего плавания