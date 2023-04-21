Под защитой ЮНЕСКО

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Любовь Доброта, Туркестан

20 лет назад мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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К этой дате приурочили международную научно-практическую конференцию «Охрана, сохранение и управление мировым культурным наследием». В масштабном мероприятии приняли участие ученые и специалисты в области истории, реставрации, архитектуры, культурологии, представители учреждений охраны историко-культурного наследия, сотрудники заповедных и историко-краеведческих музеев и научно-исследовательских организаций из Турции, России, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана.

В ходе конференции обсуждались актуальные проблемы реставрации и управления на объектах всемирного культурного наследия, вопросы подготовки реставраторов в учебных заведениях, разработки и применения менеджмента, передовых технологий, направленных на сохранение историко-культурных памятников, проблемы диагностико-мониторинговых исследований, использования современных цифровых устройств, охраны историко-культурного наследия в Казахстане.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев отметил важность защиты мавзолея, не имеющего аналогов в Центральной Азии и Казахстане.

– Необходимость защиты и сохранения мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи и популяризации этого шедевра во всем мире постоянно обсуждается в научных кругах, – сказал Бейсен Тажибаев. – В этом направлении проделано много работы, проведены мероприятия международного уровня. Надеемся, что ученые и специалисты, нацеленные на охрану культурного наследия, внесут значительный вклад в углубленное изучение истории, защиту нашего памятника, укрепление национальной идентичности. Все это необходимо проводить на регулярной основе. Нас радует, что ученые тюркского мира уделяют особое внимание изучению Туркестана и его жемчужины.

Бейсен Тажибаев напомнил, что в текущем году Туркестанской области исполняется пять лет. В новом областном центре делается многое по реализации инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по приданию Туркестану статуса исторической и духовной столицы. После присвоения этого статуса работа по изучению и охране культурного наследия будет усилена.

Состояние и охрана мавзолея, имеющего 600-летнюю историю и считающегося священным местом для всей мусульманской общины и жемчужиной архитектуры, находится под постоянным контролем государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Туркестанскую область в прошлом году ознакомился с состоянием мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи и поручил взять под жесткий контроль сохранность памятника. Рабочая группа, состоящая из квалифицированных специалис­тов в разных отраслях, изучила его техническое состояние.

В нынешнем году для мониторинга определенных параметров состояния здания РГП «Казреставрация» на внутренних и наружных стенах купола, котельной мавзолея установлены специальные устройства, определяющие показатели влажности и циркуляции воздуха, которые через кабельную систему еже­дневно передаются на базу данных рабочей станции.

28 марта текущего года на совещании с участием заместителя Премьер-министра Алтая Кульгинова определены конкретные работы в рамках плана комплекс­ного обследования и улучшения технического состояния мавзолея.

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