​Под знаком Азиады

«Ваше уверенное выступление на зимних играх в Саппоро – настоящий подарок для всех казахстанских болельщиков. Своими победами вы подтвердили, что молодое поколение наших спортсменов обладает высоким потенциалом и большим будущим. Мастерство, сила воли и характера помогли вам достойно представить страну на международной арене, вписав еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений», – под­черкнул он.

В это же время в Токио был подписан Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством культуры и спорта РК и Министерством образования, культуры, науки и технологии Японии. Документ подписали вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков и вице-министр японского ведомства Тошия Мизуочи.