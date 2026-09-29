Под знаком Булата Аюханова

Новая глава

Еще недавно этот коллектив называли просто «балет Булата Аюханова», но теперь имя выдающегося танцовщика, хореографа, народного артиста РК, лау­реата Государственной премии РК и Международной Сократовской премии в области культуры и искусства официаль­но присвоено театру.

По словам директора театра Жаныбека Утегенова, коллектив вступает в новую главу своей истории – в юбилейный, 60-й театральный сезон, который пройдет под знаком Мастера.

– Для нашего театра это событие имеет особое значение. Присвоение ему имени выдающегося балетмейстера в год столь значимого юбилея символизирует преемственность поколений и навсегда останется одной из важнейших страниц в истории коллектива. Выражаем глубокую признательность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за поддержку столь значимой инициативы, постоянное внимание к развитию национальной культуры и сохранению творческого наследия выдающихся дея­телей искусства Казахстана, – отметил Жаныбек Утегенов.

Уже более трех лет Булата Газизовича нет с нами. Его детище – коллектив, соз­данный в далеком 1967 году, сразу завое­вал сердца любителей танца. Тогда у Аюханова зародилась идея балета нового формата. Вдохновившись ею, он создал ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты». По сути, это был театр двух актеров – Булата Аюханова и балерины Инессы Манской. В 1971 году ансамбль удостоился премии Ленинского комсомола Казахстана, а в 1975-м был переименован в Государственный ансамбль классического танца.

В 2003 году труппа Аюханова получила статус и название Государственного академического театра танца Республики Казахстан. Выступления коллектива имели возможность увидеть зрители республик Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Ирака, Италии, Канады, Кубы, Марокко, Иордании, Польши, Сирии, Турции, Швеции и Франции.

Театр и сегодня продолжает гастрольную деятельность: весной нынешнего года совершил тур по регионам страны, представив зрителям балетную программу в рамках масштабного культурного проекта «Халық әуені», реализуемого Министерством культуры и информации.

Почерк Мастера

Как вспоминают все, кто знал Булата Газизовича, в своей труппе он был и создателем, и вдохновителем, и исполнителем, и педагогом, и хореографом, и даже концертмейстером. Он создал свой неповторимый стиль. Мастер утверждал, что без преданности искусству не добиться успехов. Всю жизнь работал как одержимый, создав более сотни одноактных балетов и порядка 200 концертных номеров.

По словам балетмейстера театра Гульфиды Гафуровой, Булат Аюханов позиционировал свой балет как коллектив солистов, где нет традиционного для театра кордебалета и практически каждый артист имеет собственный сольный репертуар.

Сама Гульфида Шайхиевна более сорока лет в балете Аюханова, пришла сюда молодой танцовщицей после окончания Селезневского хореографического училища, была ведущей солисткой, а сейчас руководит балетным отделом.

– «Молодой балет Алма-Аты» развивался не как классическая балетная труппа, а как авторский театр. И стал пространством, где балет мог быть камерным и монументальным, ироничным и трагическим, основанным на классической традиции и одновременно обращенным к казахской культуре. Булат Газизович считал, что на сцене должны главенствовать чувства, которые, как он говорил, «нельзя репетировать»: они либо есть, либо их нет. Именно чувства создают настрое­ние, рождают образы, сплетающиеся в единое музыкальное действо, и в результате возникает неповторимая магия аюхановских балетов.

Многие его постановки десятилетия­ми остаются в репертуаре, меняются лишь исполнители. Присвоение теат­ру имени Булата Аюханова в юбилейный сезон – это не только дань памяти мэтру, стоявшему у истоков коллектива, но и закрепление той художественной традиции, которая на протяжении шес­тидесяти лет определяла его место в культурной жизни страны, – отметила Гульфида Гафурова.

Вот и торжественный вечер на сцене КазНТОБ им. Абая показал, что аюхановский дух, его эстетика танца не только не утрачены, но продолжают развиваться на новом витке современного искусства хореографии.

– Гала-концерт «Аюханов. Мұра. Нас­ледие» – это своеобразное путешествие по творческой истории коллектива. В программу вечера вошли знаковые номера и хореографические миниатюры, которые в разные годы формировали художественный язык театра и знакомили несколько поколений зрителей с особым стилем аюхановской хореографии, – говорит Жаныбек Утегенов. – На сцене соединились классическая школа, национальные мотивы, камерная хореографическая миниатюра и яркая сценическая драматургия – все то, что на протяжении десятилетий формировало узнаваемый язык театра Булата Аюханова.

Художественный руководитель театра Алма Аскарбекова добавила, что основу репертуара театра составляют сюжетные хореографические произведения:

– Будучи камерным балетным театром, ансамбль подготовил и показал большое количество интереснейших концертных программ, одно- и двухактных балетов. В репертуаре театра значатся такие классические произведения, как «Қыз Жібек» Брусиловского, «Гамлет» на музыку Исаковой, бессмертное «Болеро» Равеля, «Сакская легенда» Прокофьева, «Торжество в Севилье» Бизе.

На основе народной музыки поставлен танец «Солнечный Казахстан». Созданы хореографические версии Первого фортепианного концерта Чайковского, «Вальса» Хачатуряна, «Печального вальса» Сибелиуса. Подготовлено большое количество концертных номеров с танцами, основанными на мелодиях и кюях казахских народных композиторов Даулеткерея, Таттимбета, Сугира Алиулы. Нашли свое хореографическое воплощение «Фантазия» Глинки, «Фантастическая симфония» Берлиоза, «Танец Анитры» Грига, – рассказывает она.

Постановки Булата Аюханова вошли в золотой фонд отечественного хореографического искусства, а созданная им школа воспитала несколько поколений танцовщиков.

«Артист ежедневно держит экзамен на талант», – любил повторять Булат Газизович. Сам он этот экзамен выдержал с честью – каждая его постановка была ярким событием в мире отечест­венного балета. Творческое кредо Булата Аюханова можно выразить его же словами: «Ненавижу, когда искусству служат. Искусством надо жить». Кто знает, может, в этом и заключена тайна его мастерства?..