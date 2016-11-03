​Под знаком GS.KZ

Переход к «зеленой» реальности

Сегодня «зеленая» экономика – это уже не просто мировой тренд, а глобальная экономическая политика, в русле которой находится и Казахстан, имеющий свою переходную концепцию. Но что ни говори, а экономика, которая состоит из совокупности отраслей и компаний, государственных и частных структур, сама по себе не «позеленеет». Здесь, как и в любом другом поступательном процессе, ничего не сдвинется с места, пока для этого не будет главного – необходимос­ти. А какая нужда может подвинуть наш бизнес, следующий накатанной колеей, перестраивать свои объекты в соответствии с «зелеными» стандартами? Очевидно – стремление к конкурентоспособности. На сегодня это ключевой аргумент для внедрения «зеленых» стандартов в любом бизнесе, включая сферу услуг. И это опять-таки не прихоть, а условие, определяющее будущую перспективу компаний и секторов экономики в целом.

Напомним, до проведения ­ЭКСПО-2017 в Астане остается меньше года. В связи с этим для Казахстана­ являются актуальными вопросы внед­рения «зеленых» стандартов прежде всего на объектах туристической индустрии. В дни проведения ЕХРО только из КНР ожидается прибытие порядка 500 тыс. туристов. Гостей из других стран мира будет в несколько раз больше, и всех их нужно размес­тить по гостиницам, провести по туристическим маршрутам ЕХРО, показав не только достопримечательности, но и определенную «зеленую» культуру. И здесь приоритеты явно будут отдаваться объектам, оснащенным в соответствии с национальным стандартом GS.KZ. Это уже второй «зеленый» стандарт, предлагаемый коалицией для внед­рения в практику отечественного бизнеса на принципах добровольности. Ранее была презентована система сертификации для сферы производства органической продукции – KZ.ORGANIC.

– Нашими партнерами являются международные организации, имею­щие достаточно большой опыт по разработке и внедрению «зеленых» стандартов во многих странах Европы. Сейчас речь пока идет о национальном стандарте, который должен освоить казахстанский бизнес, прежде чем переходить на международный уровень сертификации, – говорит руководитель коалиции Салтанат Рахимбекова.

Само понятие «зеленых» зданий существует в мире уже два десятка лет, с тех пор, как возникла необходимость точной классификации таких объектов, определения их характерис­тик и совокупности инновационных особенностей. В итоге были разработаны и введены специальные добровольные системы сертификации «зеленых» зданий. Сегодня их более двух десятков. Самые известные – американская LEED, британская BREEAM и германская DGNB. Технические критерии, разработанные в рамках этих систем, учитывают количественные и качественные характеристики комфортности, энергоэффективнос­ти и экологичности зданий. В ходе сертификации объекту начисляется определенное количество баллов. Чем больше в них «зеленых» характеристик, тем выше баллы и уровень значимости «зеленого» сертификата, который выдается в итоге.

Однако внедрение международных стандартов – дело непростое. И подви­нуть инвесторов вкладывать деньги в «озеленение» объектов бизнеса по международной системе сертификации, где очень много требований, довольно сложно. Не все захотят брать на себя такие хлопоты. Как отмечают эксперты, зарубежные стандарты не учитывают конъюнктуру отечественного строительного рынка, где львиная доля товаров – импортного происхождения, а сам рынок подвержен ценовым колебаниям. Кроме того, в стране еще мало проектных компаний, обладающих достаточной квалификацией для проектирования «зеленых» зданий в соответствии с международными принципами.

Другое дело – национальная сис­тема сертификации, которая максимально адаптирована к условиям казахстанской практики и содержит минимум основных требований по экологичности, энергоэффективности и «зеленому» содержанию объектов. Данная система сертификации является как бы переходным мостом на пути к «зеленому» статусу, позволяющим адаптировать местный бизнес к условиям новой энергоэффективной и экологической реальности.

Новые возможности для бизнеса

Согласно экспертным оценкам, в настоящее время на совокупную массу всех объектов недвижимос­ти, сосредоточенных в городах и селах нашей страны, приходится до 40% всех вредных выбросов в окружающую среду. Это не только дым из печных труб, но и все виды газообразных испарений, источниками которых являются наши дома и здания, производственные и служебные помещения. В связи с этим «зеленые» стандарты предусматривают снижение этих источников загрязнения воздуха за счет комплекса мер альтернативного характера.

Другой критерий – ресурсосбережение и энергосбережение. В этом плане Казахстан – одна из стран, где потребление энергоресурсов происходит далеко не эффективно. Отсюда и высокая доля энергоемкости экономики. На сегодня в Казахстане потенциал снижения энергоемкости ВВП оценивается в пределах 30–40%. К 2020 году на основе всех мер планируется снижение данного показателя на 25%.

Преимуществом нашей страны является наличие законодательной базы для перехода к «зеленой» экономике и внедрению высоких стандартов в практику жизни. То есть в Казахстане имеется комплекс мер, который стимулировал бы инвесторов и застройщиков к применению «зеленых» технологий в своей деловой практике. Минимизация уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, от проектирования до сноса, повышение качества объектов недвижимости и комфорта, экологической безопасности для людей и природы являются конечными целями «зеленого» строительства.

Сегодня в мире до 60% зданий строится уже по «зеленым» принципам. Объекты ЕХРО 2017 также возводятся по этим стандартам. Тем не менее даже в самой столице еще мало зданий, параметры которых отвечали бы «зеленым» требованиям. Прежде всего это относится к торговым центрам, супермаркетам, ресторанам и кафе, гостиницам, туристическим и другим культурным объектам массового посещения.

В связи с этим предлагаемая сис­тема добровольной сертификации GREENSTANDARDS.KZ позволит организовать эффективный экологический менеджмент, направленный на снижение эксплуатационных затрат на объектах недвижимости городов нашей страны. Применение повышенных экологических требований уже на стадии проектирования позволяет снизить энергоемкость объекта и, соответственно, уменьшить коммунальные расходы на 40%. Кроме этого, снижение негативного воздейст­вия на окружающую среду и уровня заболеваемости жителей сегодня также конвертируется в денежный эквивалент.

– Мы планируем начать стандартизировать по «зеленым» принципам гостиницы, развлекательные комплексы и другие объекты недвижимос­ти. Проведение ЕХРО не за горами. И было бы хорошо, если бы многие объек­ты недвижимос­ти Астаны,­ которые будут принимать гостей со всего мира, демонстрировали бы свое соответствие «зеленому» стандарту и приверженность мировому тренду, – отметила Салтанат Рахимбекова­ в ходе «круглого стола» на тему «ЭКСПО-2О17 – новые возможности для ­национального бизнеса».

Организаторами мероприятия высту­пили ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» при поддержке управления внутренней политики акимата Астаны,­ Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и ОЮЛ «Международная организация ЕХРО&WOMEN». В диалоге за «круг­лым столом» участвовали деловые женщины столицы, представители туристического и гостиничного бизнеса, государственных и общест­венных организаций.