​Под знаком великой даты

Решение об объявлении 2015 года в странах Содружества Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов было принято главами государств – участников СНГ на заседании совета в Минске 25 октября 2013 года. Подводя предварительные итоги года, следует сделать заключение о том, что общественность, весь народ Казахстана с большим подъемом и воодушевлением отметили 70-летие Великой Победы. Поскольку Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа. Выдающийся военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы писал: «Война явилась переломным и поворотным пунктом и в истории казахского народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших соотечественников».

С первых часов и дней на территории Казахстана началось создание воинских частей и подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. Три кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады были национальными, казахскими. За годы войны в действующую армию было призвано 1 366 тыс. казахстанцев. Для работы в промышленности мобилизовано 670 тыс. человек. В то же время на территорию Казахстана прибыло эвакуированных и репрессированных около 1,5 млн человек. Всех их объединил общий лозунг: «Все для фронта, все для Победы», эти слова стали девизом жизни и работы казахстанцев в годы войны.

В условиях войны, когда были потеряны большие территории, где сосредотачивались стратегические ресурсы и производство, роль Казахстана неизмеримо возросла. Война потребовала увеличения выпуска продукции черной и цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, редких металлов. В Казахстан было эвакуировано 220 заводов и фабрик. Республика давала 85% свинца, 35 – меди, 60 – молибдена, 65 – висмута, 79 – полиметаллических руд. Шахтеры Караганды за годы войны выдали 34 млн тонн угля, на 39% возросла добыча нефти.

Прославились сельские труженики. Мировые рекорды по выращиванию зерна установили Ш. Берсиев, И. Жахаев. Увеличили поголовье скота и спасли эвакуированный скот чабан Ж. Мукашев и табунщица Ш. Шугаипова. Прославились многие другие, удостоенные звания Героев Труда.

Подлинный героизм проявили казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны. Одними из первых удар фашистов приняли на себя защитники легендарной Брестской крепости, казахстанцы В. Фурсов и К. Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы в битве за Москву. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали 310-я и 314-я дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских формирований. В Сталинградской битве приняли участие пять стрелковых и одна кавалерийская дивизия, морская стрелковая бригада, минометный полк и отдельный мостостроительный батальон, сформированные в Казахстане. Ценой собственной жизни совершили здесь подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров и минометчик К. Спатаев, лейтенант Г. Рабаев. Тысячи казахстанцев сложили свои головы, покрыв себя ратной славой под Курском, в боях за освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В боях за Берлин первым водрузил знамя Победы над рейхстагом Р. Кошкарбаев – уроженец Акмолинской области. Подвиг Р. Кошкарбаева был оценен только после приобретения независимости, когда ему было присвоено звание «Халық қаһарманы». Другому акмолинцу Акану Курманову за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Тысячи казахстанцев были участниками партизанского движения, движения Сопротивления, войны на Дальнем Востоке и разгрома Квантунской армии Японии.

За подвиги в Великой Отечественной войне 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней, около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 97 казахов, среди которых две женщины – Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Четыре казахстанца стали дважды Героями Советского Союза – летчики-штурмовики Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и летчик-истребитель Сергей Луганский. При этом 52 Героя Советского Союза и 11 полных кавалеров ордена Славы в одной только Акмолинской области.

Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек. Это значит, что каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, положил голову на алтарь Победы. Великая Отечественная война стала подвигом всей страны.

Казахстанцы высоко оценили подвиги своих отцов и матерей на фронте и в тылу, отдали им дань глубокого признания, оказали внимание и поддержку. В свою очередь в ходе праздничных мероприятий ветераны испытали особое волнение и душевный подъем за теплое к ним отношение и заботу.

Центральный, областные, городские и районные советы, многие первичные организации в течение года внесли свыше 1 тыс. предложений в государственные органы, общественные институты, в бизнес-структуры по наиболее острым проблемам ветеранов. Многие из них вошли в соответствующие программы и успешно выполнены.

В частности, в План мероприятий Правительства по предложению Центрального совета были включены и реализованы пункты о награждении большой группы ветеранов и ветеранских активистов государственными наградами, о проведении масштабной акции «Линия жизни», издании книг о войне, выпуске фильмов, плакатов о героях-казахстанцах, открытии новых и реставрации действующих мемориальных объектов, проведении фестивалей самодеятельного творчества ветеранов и молодежи. Всего, по нашим данным, в течение года проведено свыше 22 тыс. общественных мероприятий, посвященных ветеранам. Значительная их часть прошла уже после празднования юбилея Победы.

В рамках ветеранского года продолжаются мероприятия по проекту «Жеңіс» с участием Фонда нацио­нального благосостояния «Сам­рук-Казына». В рамках проекта все ветераны войны обеспечены «тревожными кнопками», которые позволили спасти свыше 500 жизней. Создан ветеранский портал, который заполняется информацией о войне, фронтовиках и их проблемах.

Во время празднования юбилея получила массовую поддержку граж­данская инициатива «Бессмертный полк», в рамках которой по улицам и площадям городов страны прошли марши населения с портретами защитников Отечества. Есть уверенность, что в будущем эта акция будет развиваться и расширяться.

В рамках эстафеты «Мы – наследники Победы» в учебных заведениях проходят многочисленные мероприя­тия патриотической направленности: конкурсы сочинений, встречи различных форматов с ветеранами, научно-практические конференции, набирает силу волонтерское движение. Действенной формой патриотического воспитания являются «уроки мужества», проводимые ветеранами в учебных заведениях. Прямое общение людей героической судьбы, их рассказы о самоотверженности, бескорыстии, трудолюбии, преданности своей Родине их самих и товарищей эффективно действуют на молодежь, заставляя ее задуматься о смысле жизни, о непреходящих ценностях, которые очень важны для формирования гражданина, патриота Отечества. Патриотическое воспитание молодежи является важнейшей государственной задачей и должно быть поставлено во главу угла всех органов власти, политических и общественных организаций, учебных и других учреждений, работающих с молодежью.

Сегодняшнее определение патрио­тизма – это преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. Действенная, созидательная сторона патриотизма подчеркнута у великого русского историка Николая Карамзина: «Патриотизм – есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях».

В целях активного участия ветеранов в реализации патриотического проекта «Мәңгілік Ел», усиления воспитательной работы с молодежью в октябре текущего года Центральный совет объявил смотр-конкурс районных и городских ветеранских организаций на лучшую постановку патриотической работы. Смотр-конкурс проводится с ноября 2015 года по февраль 2016 года.

Большой резонанс получил масштабный смотр-фестиваль ветеранской самодеятельности «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер!», в котором приняли участие свыше 50 тыс. ветеранов. Этому способствовала активная работа первичных, районных и областных ветеранских организаций, которые при поддерж­ке акиматов обеспечили четкое проведение смотров художественного творчества ветеранов, привлечение широкого круга актива.

Старт фестивалю был дан в начале 2014 года. Накануне Дня Победы были подведены итоги, смотр-фестиваль завершился большим гала-концертом и выставкой работ прикладного и изобразительного искусства. В шести номинациях смотра-фестиваля 41 участник удостоен диплома и денежной премии лауреатов, 103 участника были награждены благодарственными письмами министра культуры и спорта и председателя Центрального совета ветеранов. Все они приняли участие в заключительном большом концерте в Астане. Среди областных ветеранских организаций победителями смотра признаны советы ветеранов Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей.

И в канун Дня Победы, и сейчас проходят важные мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества. По нашим данным, в течение года открыто 165 новых памятников и парков, реконструировано и приведено в порядок около 3 тыс. мемориальных объектов и захоронений. В Астане открыт памятник Ивану Панфилову, в Кокшетау – Малику Габдуллину. В Атырау возведен грандиозный мемориальный комплекс в честь защитников Отечества. Повсеместно активизировалась деятельность музеев, комнат боевой и трудовой Славы.

На протяжении всего года осуществляется широкая издательская деятельность. Только по нашим данным издано свыше 700 книг о войне и ветеранах фронта и тыла. В прокат вышли фильмы о Бауыржане Момышулы, Талгате Бегельдинове, Маншук Маметовой, заканчивается работа над лентой о 28 гвардейцах-панфиловцах, сняты сотни видеофильмов и роликов.

Наряду с парадами Победы в Астане и в Москве наша делегация приняла участие в праздничных мероприятиях в Китае, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны. Повсеместно проведена масштабная работа по улучшению социального положения ветеранов. Выплачены повышенные размеры единовременных пособий к Дню Победы. В ходе подготовки к юбилею фронтовикам, не получавшим ранее жилье от государства, выделены квартиры. По заявкам фронтовиков отремонтировано около 1 тыс. домов и квартир. Абсолютное большинство участников войны и часть тружеников тыла освобождены от коммунальных платежей. Эта работа повсеместно продолжается.

Недавно мы подвели итоги традиционного октябрьского месячника социальной поддержки пожилых людей. Накануне международного Дня пожилых людей Центральный совет ветеранов со страниц республиканских газет обратился к руководителям ветеранских организаций, исполнительных органов и предпринимателям с призывом об активном участии в проведении месячника социальной поддержки пожилых людей. К мероприятиям месячника было привлечено свыше миллиона пенсионеров, в первую очередь ветераны фронта и тыла, что значительно больше прошлого года.

Общий размер прямой материальной поддержки составил около 2 млрд тенге. В рамках месячника в текущем году вдвое больше пенсионеров прошли оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. В условиях экономических трудностей, переживаемых страной в настоящее время, все это дорогого стоит. Реализация грандиозной программы, осуществленной в формате Года ветеранов войны, стала возможной благодаря широкой государственной поддержке, как в центре, так и на местах.

Тон этой работе задал Президент страны Нурсултан Назарбаев, который заблаговременно поставил основные задачи перед органами власти и постоянно контролировал ход исполнения поручений, в том числе принял председателя Центрального совета ветеранов с докладом по этим вопросам. Дважды в течение года подводились промежуточные итоги проводимой работы с участием Госсекретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, в ежемесячном режиме работал оргкомитет по подготовке и проведению юбилея во главе с Бердыбеком Сапарбаевым, который активно поддерживал все инициативы и предложения ветеранских организаций. Полезную и эффективную работу, в том числе тесно взаимодействуя с ветеранами, провели министерства обороны, здравоохранения и социального развития, образования и науки, культуры и спорта, партия «Нур Отан», ФНБ «Самрук-Казына».

На финише года можно с удовлетворением констатировать, что намеченные планы и мероприятия в рамках Года ветеранов войны в целом успешно выполнены. За что от имени ветеранов выражаем глубокую благодарность всем, кто принимал участие в этой масштабной работе.