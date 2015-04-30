Свежий выпуск Под знамена сборной

Тренерский штаб назвал тех, кто приглашен на УТС в Алматинскую область. Это вратари Владимир Логиновский («Астана»), Стас Покатилов («Актобе»), Антон Цирин («Окжетпес»), защитники Елдос Ахметов, Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко (все – «Астана»), Ренат Абдулин, Сергей Малый, Гафуржан Суюмбаев (все – «Ордабасы»), Марк Гурман, Ермек Куантаев (оба – «Кайрат»), Илья Воротников («Тараз»), Юрий Логвиненко («Актобе»), полузащитники Бауржан Джолчиев, Георгий Жуков, Улан Конысбаев (все – «Астана»), Тимур Досмагамбетов, Санат Жумаханов, Альмир Мухитдинов (все – «Тараз»), Бауыржан Исламхан, Станислав Лунин (оба – «Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»), Азат Нургалиев («Ордабасы»), Самат Смаков («Иртыш»), нападающие Талгат Нусербаев, Алексей Щеткин (оба – «Астана»), Сергей Хижниченко («Актобе»).