Под звуки чанго

Культура
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В зрелищную композицию «Май, мир, весна» вошли номера, представляющие самобытное танцевальное и песенное искусство не только Кореи, но и многих других народов. В частности, наряду со знаменитыми корейскими танцами с веерами и барабанами чанго артисты блистательно исполнили казахский и монгольский танцы, а также «Харддрам» – совместно с фольклорно-этнографической группой театра «Самульнори». 

– В нашей балетной труппе 11 человек, – рассказала главный балетмейстер театра Лариса Ким. – Все они профессионалы и прекрасно передают эстетику национального танца.

К слову, на недавно прошедшем в Астане концерте, посвященном ХХI сессии Ассамблеи народа Казахстана, балетная труппа представила уникальный корейский танец с ножами. Он настолько понравился зрителям, что артистам предложили принять участие в съемках праздничного телевизионного концерта, который затем транслировался в честь Дня единства народа республики.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,
[email protected]
фото из архива
Алматы

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