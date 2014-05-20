Под звуки чанго

В зрелищную композицию «Май, мир, весна» вошли номера, представляющие самобытное танцевальное и песенное искусство не только Кореи, но и многих других народов. В частности, наряду со знаменитыми корейскими танцами с веерами и барабанами чанго артисты блистательно исполнили казахский и монгольский танцы, а также «Харддрам» – совместно с фольклорно-этнографической группой театра «Самульнори».

– В нашей балетной труппе 11 человек, – рассказала главный балетмейстер театра Лариса Ким. – Все они профессионалы и прекрасно передают эстетику национального танца.

К слову, на недавно прошедшем в Астане концерте, посвященном ХХI сессии Ассамблеи народа Казахстана, балетная труппа представила уникальный корейский танец с ножами. Он настолько понравился зрителям, что артистам предложили принять участие в съемках праздничного телевизионного концерта, который затем транслировался в честь Дня единства народа республики.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,

[email protected]

фото из архива

Алматы