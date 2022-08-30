Под звуки домбры

– Три раза «Күй жәрмеңкесі» мы организовывали возле памятника Дине Нурпеисовой, – сказал руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев. – В этом году мероприятие проходит возле памятника Курмангазы. Наша задача – прославление кюя, популяризация игры на народных музыкальных инструментах среди молодежи. С июля 2020 года – с первых дней создания фонда «Күй анасы» – мы не единожды проводили различного рода конкурсы и встречи. На сегодня мастера создали 185 домбр, и все они на безвозмездной основе переданы школам искусств страны.

Четвертый год столичные домбристы собираются вместе, чтобы исполнить народные произведения, кюи. Вот и в канун праздника виртуозы пришли к памятнику Курмангазы и наполнили звучанием двухструнной всю площадь. Традиционная ярмарка «Күй жәрмеңкесі» объединила десятки ценителей национального искусства. Роль Курмангазы Сагырбайулы, известного в народе как «отец кюев», в становлении национальной музыкальной культуры и поэзии исключительная. Поэтому неудивительно, что нынешняя ярмарка кюев проходит именно возле памятника выдающему сыну казахского народа.

Традиционная ярмарка кюев началась с возложения цветов к монументу Курмангазы. А концертную программу открыл ансамбль «Алтын домбра», исполнив произведение «Балбырауын». Наполненное энергией творение музыканта, если верить народной молве, было создано прямо во время бала, организованного губернатором Брауном. Ставившие под сомнение талант композитора гости торжества были поражены виртуозностью исполнителя. А ведь когда-то любовь Курмангазы к музыке и игре на домбре не вызвала одоб­рения у его отца…

– У меня тяга к искусству по­явилась рано. Помню, как в шес­тилетнем возрасте проходил тестирование в музыкальную школу. Пройти-то прошел, но родители выступили против, – рассказал участник ярмарки кюев 20-летний Даулет Онгар.

Неизвестно, как бы сложилась судьба юноши, если бы не его упорство. В итоге он окончил музыкальный колледж в Шымкенте, а в прошлом году поступил в Казахский национальный университет искусств в Нур-Султане. В ярмарке кюев Даулет участвует второй раз. Сначала ему немного не повезло (4-е место), а вот нынче во время состязания домбрис­тов он сумел завоевать первое. На второй ступени пьедестала – 10–13-летние представители ансамбля «Өркен».

– Однажды троюродный брат показал мне домбру. Мне по­нравилось, и я попросил маму записать меня в школу искусств № 2. Играю уже год. Было ли мне волнительно сегодня? Конечно, нет. У нас столько концертов уже состоялось, – уверенно отчеканил 12-летний Эмир Смагулов.

Юные таланты исполнили легендарную композицию «Адай». А третье место заслуженно досталось Нурлыхану Абильхану. Он также из вышеупомянутого ансамбля «Өркен».

– На сегодняшнем вечере мы с внуками случайные гости. Проходили мимо и решили посмотреть выступления. На кюях Курмангазы выросло не одно поколение. Нужны ли такие вечера? Конечно! Если мы не сохраним переданное предками наследие и не сумеем его передать потомкам, то грош нам всем цена, – отмечает Загипа-апа.

Все участники получили памятные подарки: домбру (за первое место) и книги «Күй анасы – Дина» (за второе и третьи места).

На следующий день в здании Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева состоялся концерт «Ата Заңым – айбарым». Композиции прозвучали в исполнении казахского оркестра и вокалистов.