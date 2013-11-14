По словам устроителей, каждый год бал меняет свой характер. Так, нынешний – с участием 10 команд дебютантов, отобранных в ходе строжайшего кастинга, – прошел под звуки не только торжественного полонеза, но и казахского вальса. Лучшие студенты, отличники учебы, победители научных проектов и активисты студенческого самоуправления сменили привычные джинсы на фраки, смокинги и пышные платья.

Были и победители – команда факультета информационно-коммуникационных технологий университета им. Шакарима стала обладателем главного приза «Венского бала» и теперь планирует попробовать свои силы на республиканском уровне.

Айгуль БИДАНОВА, Семей