​Под звуки любимых кюев

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Алия Майсеитова, Астана

На открытии мероприятия исполняющий обязанности директора Национального музея РК Леонид Кочетов привел слова Главы государства из программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды – одним словом, на­циональный дух – должны вечно оставаться с нами. Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть нашей духовной культуры».

В исполнении учащихся музыкальных школ столицы проз­вучали незабвенные кюи Курмангазы Сагырбайулы «Адай», «Балбырауын», «Сарыарқа» и другие. Приглашенные студенты Евразийского национального университета, учащиеся школ № 70 и 83 Астаны больше узнали о жизни и творчестве любимого композитора и домбриста. В роли ведущих выступили сами дети – учащиеся 5-го класса школы-гимназии № 83 Олжас Айкын и Аружан Досжанова.

– Жизнь Курмангазы была богата событиями. Он пережил скитания, оскорбления и преследования, был неоднократно заточен в тюрьму. Но никакие трудности не смогли сломить великого композитора. Его кюи – духовное богатство нашего народа, бесценное сокровище, передающееся из поколения в поколение, – отметил известный музыкант и дирижер Нурлан Бекенов.

По его словам, такие мероприя­тия помогают привить детям и молодежи любовь к ­домбровой музыке, побуждают к углубленному изучению родной культуры.

– Учащиеся нашей музыкальной школы изучают произведения великих кюйши казахского народа, среди которых особое место занимает творчество Курмангазы, – отметила заведующая отделением казахских народных инструментов ДМШ № 3 Айгуль Кайынбай. – После Национального дня домбры, который впервые отмечался в нынешнем году в Казахстане, в нашу школу стало приходить больше желающих научиться играть на инструмен­те. И это замечательно. Ребенок, взявший в руки домбру, как правило, вырастает настоящим патриотом. Вот так через наши традиции, искусство духовно развиваются дети.

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