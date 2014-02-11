Экономика

Подача газа на контроле

Тревожные сообщения с мест о том, что южные регионы Казахстана нынешней зимой испытывают серьезные перебои в газоснабжении, стали поводом для проведения пресс-конференции компанией «КазТрансГаз», которая выступает национальным оператором в данной сфере. Генеральный директор АО Серик Султангали, отвечая на вопросы журналистов, назвал две причины нарушения газоснабжения юга страны – аномальные холода в Узбекистане и несвоевременное реагирование крупных предприятий на падение давления.

– Крупные предприятия, такие как ТЭЦ, не вовремя перешли на имеющееся резервное топливо, вследствие этого начали автоматически отключаться газорегуляторные пункты, и газ перестал поступать в отдельные дальние районы, – сказал С. Султангали.

Компания была вынуждена настоять на ограничении подачи природного газа крупным потребителям Южно-Казахстанской и Жамбылской областей, имеющим резервное топливо.

– Кроме этого, мы провели переговоры с узбекскими, китайскими и российскими партнерами и смогли договориться о предоставлении югу Казахстана дополнительно 550 тысяч кубометров газа в час, что позволило полностью снять ограничения в его подаче для населения Южно-Казахстанской и Жамбылской областей, – отметил генеральный директор.

Вместе с тем, признался он, ввиду необходимости бесперебойного снабжения газом жителей региона пока еще сохраняется потребность в ограничении для крупных предприятий. В частности, для Жамбылской ГРЭС, а также Южно-Казахстанской и Жамбылской ТЭЦ. Серик Султангали также подчеркнул, что еще 5 лет назад подобные перебои с газом обернулись бы настоящим коллапсом для юга страны, а сегодня имеющиеся ресурсы, в частности новый газопровод Бозой – Шымкент, позволяют держать ситуацию с газоснабжением под контролем.

– После подключения в 2016 году участка Бейнеу – Бозой протяженностью 311 километров магистраль Бейнеу – Бозой – Шымкент выйдет на полную проектную мощность (10 миллиардов кубометров в год – Прим. автора), и проблемы с надежностью поставок газа на юг страны будут полностью решены, – подчеркнул глава «КазТрансГаза».

По его информации, в настоящее время участок Бозой – Шымкент позволяет транспортировать газ в объеме 2,5 млрд. кубометров в год. Новая магистраль уже сейчас дает возможность газифицировать более 500 населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода. Одним из таких пунктов стал город Туркестан, к которому АО «КазТрансГаз» в декабре прошлого года подвело голубое топливо.

– Здесь мы подвели газ, так сказать, к порогу дома. Внутренние же сети – это работа местных властей. И акимат города уже решает этот вопрос, – сказал Серик Султангали. В то же время, заметил генеральный директор, в прошлом году компания завершила проекты по газификации Алматы и пригородной зоны, Шымкента, Тараза и Зайсана.

Кульпаш КОНЫРОВА

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