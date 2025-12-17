Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 17 декабря при выполнении регулярного пассажирского рейса KC-851 по маршруту Алматы – Астана произошло авиационное происшествие с воздушным судном Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, в 07:38 по времени Астаны экипаж объявил сигнал бедствия MAYDAY из-за задымления в салоне самолёта. Воздушное судно находилось в эксплуатации АО «Эйр Астана».

«Посадка была выполнена в аэропорту Алматы в 07:40. В целях обеспечения безопасности к самолёту были оперативно привлечены службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта. По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет», – говорится в информации ведомства.

Специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего авиационного события.