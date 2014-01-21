Подали заявку в ЕМФ

На встрече был рассмотрен ряд вопросов. В частности, казахстанская сторона представила Астану в качестве претендента на проведение чемпионата Европы 2015 года. Также свои проекты защищали представители Германии, Италии и Израиля. Заявки претендентов будут изучены Координационным советом ЕМФ. Решение по данному вопросу планируется огласить 31 марта нынешнего года.

Напомним, что ОО «Казахстанская лига любителей футбола» состоит в ЕМФ с 2012 года. Чемпион республиканских турниров – столичный «Сайран» – уже дважды выступал в чемпионатах Европы, а в нынешнем году в континентальном первенстве выступит МФК «Семей».

Абзал КАМБАР