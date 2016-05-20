​Подари мне, песня, крылья!

Не менее волнующей была и жеребьевка первого конкурсного дня, которая состоялась на высоте птичьего полета – внутри золотого шара монумента «Астана – Байтерек». Жасканатовцы после небольшой экскурсии по комплексу выбрали номера, под которыми они выступят в первый день.

Счастливый билет достался группе «Үш жүз» из Караганды, которая и открыла конкурс. Что касается магии цифр, то руководитель группы Руслан Мендыгул заметил, что выступать первыми радостно и ответственно.

– Надеемся, что первый номер принесет нам первое место, – с надеждой сказал он.

Счастливым считает свой номер и конкурсантка из Алматы Адеми Коныратбай. Ей достался № 7.

– Я очень рада своему выбору, – призналась участница, – но все-таки считаю, что очередность – не главное. Важнее то, как ты выступишь на конкурсе и сможешь ли себя показать.

13-й номер считается неудачным. Однако участница из Оскемена Малика Ахметжанова в это не верит:

– Для меня это счастливое число, потому что в своем городе на отборочном туре мне попался именно этот номер, который и стал для меня проходным баллом. Надеюсь, и в столице эта цифра принесет успех. Для меня большая удача уже само участие в конкурсе. Ведь претендентов на участие в «Жас канате» было сто человек. Так что мне очень повезло.

Не могут скрыть волнения перед выступлением также Нурислам Камитбеков из Жезказгана, Каршыга Ильтанов и Парасат Отан из Семея, Айберген Болатхан из Талдыкоргана, Акжол Сапаралы из Алматы, Ернар Дуйсеев из Актобе, Жалгас Султанов из Астаны, Айбек Дау­леткалиев из Орала, Айзада Алимбекова из Шымкента, Малика Ахметжанова из Оскемена и Нуржан Оразов из Актобе. За них болеют не только близкие, но и города, которые они представляют.

Все, конечно, мечтают о победе, и не только. А о чем еще? Секрет! Об этом «знают» только капсулы, которым доверили свои заветные мечтания конкурсанты, сажая памятные деревья на алллее конкурса «Жас канат».