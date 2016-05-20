​Подари мне, песня, крылья!

Не менее волнующей была и жеребьевка первого конкурсного дня, которая состоялась на высоте птичьего полета – внутри золотого шара монумента «Астана – Байтерек». Жасканатовцы после небольшой экскурсии по комплексу выбрали номера, под которыми они выступят в первый день.
Счастливый билет достался группе «Үш жүз» из Караганды, которая и открыла конкурс. Что касается магии цифр, то руководитель группы Руслан Мендыгул заметил, что выступать первыми радостно и ответственно.
– Надеемся, что первый номер принесет нам первое место, – с надеждой сказал он.
Счастливым считает свой номер и конкурсантка из Алматы Адеми Коныратбай. Ей достался № 7.
– Я очень рада своему выбору, – призналась участница, – но все-таки считаю, что очередность – не главное. Важнее то, как ты выступишь на конкурсе и сможешь ли себя показать.
13-й номер считается неудачным. Однако участница из Оскемена Малика Ахметжанова в это не верит:
– Для меня это счастливое число, потому что в своем городе на отборочном туре мне попался именно этот номер, который и стал для меня проходным баллом. Надеюсь, и в столице эта цифра принесет успех. Для меня большая удача уже само участие в конкурсе. Ведь претендентов на участие в «Жас канате» было сто человек. Так что мне очень повезло.
Не могут скрыть волнения перед выступлением также Нурислам Камитбеков из Жезказгана, Каршыга Ильтанов и Парасат Отан из Семея, Айберген Болатхан из Талдыкоргана, Акжол Сапаралы из Алматы, Ернар Дуйсеев из Актобе, Жалгас Султанов из Астаны, Айбек Даулеткалиев из Орала, Айзада Алимбекова из Шымкента, Малика Ахметжанова из Оскемена и Нуржан Оразов из Актобе. За них болеют не только близкие, но и города, которые они представляют.
Все, конечно, мечтают о победе, и не только. А о чем еще? Секрет! Об этом «знают» только капсулы, которым доверили свои заветные мечтания конкурсанты, сажая памятные деревья на алллее конкурса «Жас канат».