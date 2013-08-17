Он изготовлен еще в начале XIX века казахскими мастерами деревянного зодчества. Как оказалось, Галина Даутовна является родной правнучкой Ораз-би. Это изделие бережно хранила сначала ее бабушка, которая затем передала его как семейную реликвию своим детям. И так, из поколения в поколение, сундук двухвековой давности дошел до наших дней.

По словам старшего научного сотрудника музея Бекнара Есеркепова, это весьма ценная находка, и сегодня она выставлена на видном месте в зале этнографии и археологии. Экспонат дополнил коллекцию инкрустированных костяных сундуков XIX века, 40-х и 60-х гг. XX в. Теперь их в музее четыре.

За последние 15 лет благодаря проводимой работниками музея акции «Подари потомкам память» фонд значительно пополнился старинными предметами быта, раритетами, именными вещами, переданными жителями области. Это уникальные ювелирные украшения XIX и XX вв., нумизматика, археологические коллекции, этнографические экспонаты. Среди них привлекают особое внимание сделанные из кости и дерева сахароколки, которые во всем Западном Казахстане в единственном экземпляре хранятся только в фонде музея Актобе, кузнечный мех из дерева и кожи начала прошлого века…

В начале лета музей снарядил специальную экспедицию в три сельских округа Айтекебийского района, которая вернулась не с пустыми руками – фонд пополнился еще 50 этнографическими изделиями, старинными предметами быта.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ