Подари потомкам память

Культура
728

07Он изготовлен еще в начале XIX века казахскими мастерами деревянного зодчества. Как оказалось, Галина Даутовна является родной правнучкой Ораз-би. Это изделие бережно хранила сначала ее бабушка, которая затем передала его как семейную реликвию своим детям. И так, из поколения в поколение, сундук двухвековой давности дошел до наших дней.

По словам старшего научного сотрудника музея Бекнара Есеркепова, это весьма ценная находка, и сегодня она выставлена на видном месте в зале этнографии и археологии. Экспонат дополнил коллекцию инкрустированных костяных сундуков XIX века, 40-х и 60-х гг. XX в. Теперь их в музее четыре.

За последние 15 лет благодаря проводимой работниками музея акции «Подари потомкам память» фонд значительно пополнился старинными предметами быта, раритетами, именными вещами, переданными жителями области. Это уникальные ювелирные украшения XIX и XX вв., нумизматика, археологические коллекции, этнографические экспонаты. Среди них привлекают особое внимание сделанные из кости и дерева сахароколки, которые во всем Западном Казахстане в единственном экземпляре хранятся только в фонде музея Актобе, кузнечный мех из дерева и кожи начала прошлого века…

В начале лета музей снарядил специальную экспедицию в три сельских округа Айтекебийского района, которая вернулась не с пустыми руками – фонд пополнился еще 50 этнографическими изделиями, старинными предметами быта.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Популярное

Все
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Дороги и нивы Владимира Балашова
Портрет казахстанского волонтёра
Виновата стихия?
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Утвержден список ТОП-20 туристических направлений
Мама оказалась в тренде
Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео
Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях
Живая легенда
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
Более 20 случаев незаконного ввоза пшеницы из России предотвратили в РК
Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане
11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
О точечной застройке и лазейках в законе
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Спектакль “Шәмші” показали на сцене театра драмы имени К.Ку…
День рождения Жамбыла Жабаева отмечают в Казахстане
Премьерный спектакль о жертвах Семипалатинского полигона по…
When I’ve Got You: Димаш Кудайберген представил новый видео…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]