​Подарили ребятишкам радость

Детский дом семейного типа «Ковчег», расположенный на окраине Талгара, отметил нынче 15-летний юбилей. Он был основан в 2000 году католическим священником итальянцем Гвидо Треццани на базе бывшего пионерлагеря «Ленинец». Как рассказала воспитатель «Ковчега» Елена Савельева, детдом полностью содержится на добровольные пожертвования частных спонсоров, от государства никакой помощи не получает.

Сегодня в стенах благотворительного учреждения проживает третье поколение воспитанников, 56 детей самого разного возраста – от дошколят до старшеклассников. Территория ухожена, игровые площадки с качелями и горками, уютные спальные корпуса, медпункт, столовая. Есть даже собственный швейный цех, где девочки занимаются рукоделием. В общем, созданы все условия для полноценного развития ребят, лишенных родительской ласки.

Представители «Шин-Лайн» приехали к детям не с пустыми руками. Поздравив малышей с наступающим Днем Независимости страны, они подарили им рюкзаки со школьными принадлежнос­тями, спортинвентарь, познавательную литературу, сладости. Директор по маркетингу компании Мария Мясина рассказала о нюансах в производстве мороженого, отметила важность рабочих профессий для развития промышленных предприятий.

К слову, «Шин-Лайн» – один из крупных заводов республики, выпускающий более 140 видов мороженого, а также молочную продукцию, полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления. По словам М. Мясиной, компания принимает участие в программе «Национальные чемпионы», реализуе­мой государственным холдингом «Байтерек». Данный проект направлен на повышение конкурентоспособности и экспортоориентированности несырьевых отраслей экономики. Он осуществляется в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», объявленного Главой государства Нурсултаном­ Назарбаевым. В ближайшее время предприниматели намерены построить в индустриальной зоне Алматы новый завод по производству мороженого, увеличить производительность труда и создать около 600 рабочих мест. При этом один из актуальных вопросов – привлечение квалифицированных технических кадров.

В ходе беседы ученики старших классов интересовались условиями труда на предприятии, возможностями профориентационного обучения. Кто знает, может, окончив школу, они свяжут свое будущее с производством сладкого продукта, пользующегося большим спросом не только среди детей, но и взрослых?

Встреча завершилась приятным моментом: ребята очень быстро изготовили поделки с логотипом программы «Национальные чемпионы» и подарили их в знак благодарности гостям.