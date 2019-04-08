​Подарили уверенность в завтрашнем дне

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Элина Зироян

В железном вагончике в промышленной зоне Актау многодетная семья ютилась продолжительное время. Благодаря неравнодушию местных предпринимателей, трудящихся в сфере строительства, семья обрела достойные условия проживания.

– Сегодня счастливый день, – признается многодетная мать Нагима Копжасарова. – Это была отличная новость для нашей семьи. Мои дети в восторге. Я все еще под впечатлением. Никогда не думала, что получу такую шикарную квартиру.

С новосельем семью поздравили представители филиала рес­публиканского общественного объединения матерей «Ақжүніс», которые взяли шефство над семьей и содействовали в получении квартиры.

– Надеемся, что, переехав в новый дом, семья Нагимы откроет новую счастливую страничку в жизни, – говорит руководитель областного филиала объединенного общества «Ақжүніс» Анар Шамшадинова. – Мы планируем вовлечь главу семьи Копжасаровых, Серика, в региональный проект «Бизнес за три дня», поскольку он занимается изготовлением деревянных изделий. Хотим помочь ему развить этот вид деятельности.

Инициатива «Бизнес за три дня», реализуемая при материальной поддержке частных предпринимателей, призвана помочь семьям с низкими доходами в ведении бизнеса. В рамках бизнес-проекта до конца года планируется открыть 370 новых рабочих мест. Благодаря проекту 50 жителей города Жанаозена уже организовали собственное дело.

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