​Подарили зеленую аллею

Акция областной Ассамблеи народа Казахстана и благотворительного фонда «Ел Арай» «Келбеті көркейген Қызылорда», пос­вященная знаменательному юбилею главного города При­аралья, начавшаяся с высадки в центральном городском парке 600 саженцев неприхотливых местных пород деревьев, на днях добралась и до центра реабилитации инвалидов в пригородном поселке Талсуат. Представители этнокультурных и общественных объединений, сотрудники учреж­дений и активисты молодежного крыла областной АНК и сами пациенты ударно потрудились, подарив здравнице целую аллею зеленых насаждений.

– Сегодня представители областной Ассамблеи народа Казахстана, объединившись с общественными организациями и социальными работниками, реализовали еще одно доброе начинание. К 200-летию Кызылорды ассамблея запланировала около 200 общественно-культурных мероприятий. И отрадно видеть, что к акции присоединились представители старшего поколения, молодежь, коллективы различных учреждений. Объединившись, нетрудно навести чистоту и посадить деревья в каждом селе, районе, городе, вместе сделать нашу страну благоустроенной и цветущей, – отметила секретарь областной АНК Ляйля Турешова, выразив надежду, что все саженцы приживутся и новая зеленая аллея будет радовать пациентов и сотрудников реабилитационного центра.

Поблагодарила собравшихся за активное участие в акции и руководитель этнокультурного объединения «Славяне» Галина Щербакова. По ее словам, массовая высадка саженцев деревьев в Приаралье стала доброй традицией, в которой с большим удовольствием участвуют активисты областной АНК, вносящие свой вклад в благоустройство родного региона. Очень рады они и представившейся возможности внести свою лепту в озеленение территории реабилитационного центра.

Однако акция не ограничилась полезной и веселой работой на обширном земельном участке. Организаторы позаботились и о замечательной концертной прог­рамме для пациентов, установили юрты и накрыли праздничный дастархан. Были проведены среди постояльцев спортивные турниры по настольному теннису, шашкам, шахматам и другим видам спорта. А завершилась акция награждением ее активных участников и победителей спортивных баталий. Добрыми словами благодарили организаторов праздника за заботу о пациентах лечебного учреждения, в котором людям с ограниченными возможностями зачастую требуется весьма длительная реабилитация.