Подарило поле клад Свежий выпуск 667 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Эти 50-литровые сосуды обнаружила на своем огороде во время вспашки семья овощеводов Кудайбергеновых из села Пригородного. Впервые найдены тысячелетние экспонаты, изготовленные местными ремесленниками – на них нет индивидуальной гончарной метки (все же привозные среднеазиатские хумы клейменные). К тому же древние таразские мастера для прочности своих изделий смешивали два вида глины – на сколах находки хорошо видны оба слоя.

Поле, подарившее клад, в X–XII веках было поймой Таласа. Могучая многоводная река затапливала весной огромные территории. А когда вода уходила, люди глубоко закапывали во влажную землю керамические сосуды, которые держали прохладу даже знойным летом. И продукты в них долго сохраняли свежесть.