​Подарим счастливое детство

Планируется осуществлять проекты в области образования, культурного и духовно-нравственного развития казахстанских детей.

– Мы объединяемся для более эффективной работы в области охраны прав, защиты интересов юных казахстанцев, – подчеркнула исполняющая обязанности председателя Комитета по охране прав детей МОН Аяш Макенова. – Каждый из более пяти миллионов детей для нас важен, ценен, и мы сделаем все для того, чтобы они росли счастливыми.

Отмечено, что в настоящее время вопросами детства занимаются в стране 280 неправительственных организаций. Созданная в нынешнем году ассоциация «Асыл бала», возглавляемая Анар Рахимбаевой, объединяет более 150 НПО, благотворительных фондов и просто неравнодушных к вопросам детства людей. Объединение новое, но казахстанцы знают об инициативах, реализуемых его участниками, давно: к примеру, это социальный проект «Ана үйi» («Дом мамы»), республиканский фестиваль детского творчества «Жұлдызай» для детей с ограниченными возможностями, проект «Қазақ қызы» и другие.

Теперь, объединив усилия, как считает Анар Рахимбаева, можно заниматься не только социальной, медицинской, творческой поддержкой детей, но и предлагать свои идеи в области образования. В частности, у «Асыл бала» есть предложения по модернизации частного дошкольного образования.

А республиканский центр «Дарын» в свою очередь берется проводить среди детей с особыми потребностями интеллектуальные состязания – предметные олимпиады, подчеркивая, что одаренных ребят в их числе очень много. Звучали идеи по выводу на мировую сцену фестивалей «Жұлдызай», «Таңшолпан», по организации нового творческого состязания «Созвездие талантов» – тоже, кстати, инициатива «Дарына»… Иначе говоря, подписание меморандума открывает новые возможности перед казахстанской детворой.