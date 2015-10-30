​Подарим счастливое детство

Свежий выпуск
453
Марина ПАРХОМЕНКО

Планируется осуществлять проекты в области образования, культурного и духовно-нравственного развития казахстанских детей.

– Мы объединяемся для более эффективной работы в области охраны прав, защиты интересов юных казахстанцев, – подчеркнула исполняющая обязанности председателя Комитета по охране прав детей МОН Аяш Макенова. – Каждый из более пяти миллионов детей для нас важен, ценен, и мы сделаем все для того, чтобы они росли счастливыми.

Отмечено, что в настоящее время вопросами детства занимаются в стране 280 неправительственных организаций. Созданная в нынешнем году ассоциация «Асыл бала», возглавляемая Анар Рахимбаевой, объединяет более 150 НПО, благотворительных фондов и просто неравнодушных к вопросам детства людей. Объединение новое, но казахстанцы знают об инициативах, реализуемых его участниками, давно: к примеру, это социальный проект «Ана үйi» («Дом мамы»), республиканский фестиваль детского творчества «Жұлдызай» для детей с ограниченными возможностями, проект «Қазақ қызы» и другие.

Теперь, объединив усилия, как считает Анар Рахимбаева, можно заниматься не только социальной, медицинской, творческой поддержкой детей, но и предлагать свои идеи в области образования. В частности, у «Асыл бала» есть предложения по модернизации частного дошкольного образования.

А республиканский центр «Дарын» в свою очередь берется проводить среди детей с особыми потребностями интеллектуальные состязания – предметные олимпиады, подчеркивая, что одаренных ребят в их числе очень много. Звучали идеи по выводу на мировую сцену фестивалей «Жұлдызай», «Таңшолпан», по организации нового творческого состязания «Созвездие талантов» – тоже, кстати, инициатива «Дарына»… Иначе говоря, подписание меморандума открывает новые возможности перед казахстанской детворой.

Популярное

Все
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
С «Вахты памяти» вернулись поисковики Петропавловска
Центр кино Казахстана впервые представлен на кинорынке Marché Du Film
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Пространство мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
Британский портал Essentialliving оценил качество сервисов такси. В представленном списке наша страна заняла 73-е место
Журнал Global Finance назвал жителей нашей страны самыми богатыми в Центральной Азии
Паводки: от концепции «реагирования и выправления» к принципу «предвидеть и предупредить»
Столичный бизнес терпит убытки из-за несоблюдения дизайн-кода
Комарам и мошкам объявлена война
Деревья стоят «по колено» в воде
Школьников выселили из общежития и отдали его чиновникам
В Казахстане дан старт ЕНТ
Одно громкое «доколе»?
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
В Алматы появился новый вуз
Десятки тысяч школьников отдохнут в оздоровительных лагерях
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая
Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко

Читайте также

Угонщикам в Британии лафа
Отели превращаются в приюты
Олимпиада принесет убытки?
Дефицит социальной сплоченности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]