Подарить надежду на жизнь

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Ольга ЗОЛОТЫХ
На сегодня в листе ожидания на донорские сердце, почки, печень и легкие в республике стоят поч­ти 3 000 человек. Но надежда на новый орган есть не у всех. В Казахстане действует так называемая презумпция согласия, то есть если человек при жизни не подписал отказ от того, чтобы стать донором после своей смерти, значит, он согласился. Но несмотря на такое положение, врачи вынуждены спрашивать разрешения у родных, те же в большинстве случаев отказывают медикам.
– На сегодня в республике всего 10% приходится на трупное донорство, остальное – это донорство родственное. К примеру, мы уже пересадили 24 почки детям. Абсолютное большинство органов «отдали» своим детям мамы и папы. По моему мнению, нужно трупное донорство. У нас каждый день происходят ДТП, врачи констатируют гибель мозга. Конечно, близким тяжело принять тот факт, что у человека еще бьется сердце, и они считают, что он еще живой. Но у него оно бьется благодаря специальным аппаратам, а мозг уже умер. Есть закон о констатации смерти мозга – она приравнивается к биологической смерти. Один такой донор может продлить жизнь восьми пациентам, – отмечает руководитель почечного центра АО «Национальный научный центр материнства и детства» Венера Алтынова,.
Врачи озвучивают ужасающие цифры: более 2 000 взрослых и детей ждут донорскую почку, свыше полутысячи – печень, 135 человек – сердце и еще 3 – легкое.
– Если в 2012 году в респуб­лике было проведено всего 65 пересадок донорских органов, в 2013-м – 63, в 2014-м – 222, то только за 5 месяцев нынешнего года уже проведено 94 пересадки. И еще немного цифр. Три года назад пересадили только одно сердце, 2 года назад – 2 сердца, в прошлом году 7, а на 20 мая уже – 10. Если живой человек может отдать свою одну почку или долю печени, то сердце мы можем изъять только у трупа. В этом и сложность. Более того, в Казахстане нет закона о констатации смерти у детей, у живых детей тоже брать органы нельзя. Мы ждем, пока ребенок наберет хотя бы десять килограммов, и только тогда мы можем подобрать подходящую по размеру почку от взрослого человека. Вы не представляете, как тяжело смотреть в глаза ребенку, который каждый день спрашивает: «А я буду жить?» – рассказывает В. Алтынова.
В 2012 году был создан респуб­ликанский координационный центр, а год назад во всех областях появились региональные координаторы. Есть такой и в Мангистау­ской области.
– В отделении реанимации нередко умирают люди. И когда мы предлагаем родственникам разрешить нам изъять у их умершего близкого органы для донорства, то чаще всего встречаем непонимание и сопротивление. Во всем виновата неинформированность населения в этих вопросах. Случаев забора донорских органов у нас в регионе не было. Но в листе ожидания на почку у нас стоят 50 человек, на печень – 10, – добавляет заведующий отделением реанимации Мангистауской областной больницы, региональный координатор Андрей Таранов.
Изымать донорские органы имеют право не все клиники. В Мангистауской области это право есть у областной больницы – здесь все необходимое оборудование для констатации смерти мозга, специалисты и транспорт для перевозки органов к самолетам санавиации. В некоторых странах с вопросами донорства дела обстоят гораздо проще, говорят медики. Там есть база данных – это сведения о людях, согласных стать донорами, есть методика со специальными чипами на водительских правах, на удостоверениях. В Казахстане предложение о базе данных людей, которые при жизни дали свое согласие на изъятие органов, уже внесено. Сейчас отрабатывается механизм.
– Можно объявить о своем согласии, например, в соцсетях, можно заверить нотариально. Я с мужем, например, сделала именно так. Есть много способов, но врач может не знать о вашем волеизъявлении. Поэтому общая база данных просто необходима, – считает В. Алтынова.
Православная и мусульманская религии смотрят на эти вопросы однозначно. Но с некоторыми оговорками. К примеру, православие рассматривает донорство как проявление любви и сострадания, но органы, согласно концепции Русской православной церкви, не должны стать объектом купли-продажи, а доноры должны быть предупреждены о последствиях для своего здоровья.
– Нет большей любви, когда человек положит жизнь за другого. Жизнь можно положить, не только отдать почку или печень. Но это должно быть только на добровольной основе, – говорит настоятель Благовещенского храма города Актау протоиерей Игорь Выриков.
– Органы даны нам Аллахом, они не наши. Перед Аллахом мы за них будем отвечать. Если человек не хочет давать органы, это его право, мы не можем его принуждать. А если он добровольно это хочет сделать, тогда религия это дозволяет. Только это должно делаться без цели получить какой-то доход, – добавляет заместитель имама Мангистауской области Елдар Атибеков.
Один из врачей напоследок рассказал трогательную историю.
– У одной женщины погиб сын. Все родственники были против того, чтобы отдать его органы, но она сказала, что если сын сможет помочь кому-то даже после смерти, то она согласна. Теперь у нее трое названых детей – это те люди, которым были пересажены органы ее сына. Они навещают ее, заботятся о ней, они благодарны, что им когда-то подарили новую жизнь. О таких жизненных историях обязательно надо рассказывать, и, возможно, тогда мнение людей о донорстве может измениться, – резюмировал врач.

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