Подарить надежду

Большая часть средств требуется детям, пострадавшим в результате вооруженного конф­ликта в Сирии и эпидемии лихорадки Эбола в Африке. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает страны-доноры выделить 3,1 млрд. долларов на оказание гуманитарной помощи детям в 2015 году. Всего в помощи нуждаются около 62 млн. детей, пострадавших в результате обострившихся военных конфликтов и гуманитарных катастроф, сообщил фонд. Объем необходимой помощи на миллиард долларов превышает сумму, затребованную ЮНИСЕФ в 2014 году.Около 900 млн. долларов необходимы на оказание помощи детям в Сирии и соседних с нею странах. Еще 500 млн. долларов должны быть направлены в страны Африки, пострадавшие от эпидемии лихорадки Эбола. Средства также предназначены детям, находящимся в зоне военного конфликта в Украине, Ираке, Нигерии, Афганистане, Конго и секторе Газа.В идеальном мире дети получали бы помощь в любой момент, когда она им нужна. Когда мальчикам и девочкам приходилось бы покидать свои дома или классы из-за войны, стихийного бедствия или других кризисов, международное сообщество в считанные дни разрабатывало бы план обеспечения их текущего благосостояния. И такие планы включали бы не только спасение жизней, но и центры психологической поддерж­ки и образования, защищающие возможности и надежду. Такие места уже существуют. Они называются школами.К сожалению, наш мир далек от идеального. Когда дети нуждаются в помощи, дни превращаются в недели и месяцы. Сотни отчаявшихся детей превращаются в тысячи и, в конце концов, в миллионы. На смену надежде приходят долгие страдания – не на несколько месяцев и даже не на год, а в среднем более чем на десятилетие. Дети не могут посещать школу, отрезаны от всех возможностей и обречены жить в невыносимых условиях – их используют как рабочую силу или заставляют попрошайничать, насильно отдают замуж, похищают, втягивают в банды или вербуют в ряды экстремистов.Того, что произошло в последние годы в Южном Судане, на севере Нигерии и в Ираке, а также и в Иордании, и в Ливане, где сотни тысяч сирийских детей-беженцев лишены возможности вернуться в школу, – более чем достаточно для обоснования необходимости создания нового гуманитарного фонда в поддержку образования при чрезвычайных ситуациях. События во время кризиса с вирусом Эбола в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне – где школы, которые посещали 5 млн. детей, так и остались закрытыми или недостаточно быстро открылись вновь – также указывают на эту необходимость. На очереди – вероятно, Йемен и Чад.Во всех этих странах и ситуациях будущее зависит от того, будем ли мы, международное сообщество, действовать. «Цели развития на тысячелетие» обязывают международное сообщество решить задачу всеобщего начального образования к концу 2015 года. Но количество тех, кто не посещает школу, по официальным данным, сейчас составляет 58 млн. И, бросив школу на год или больше, дети обычно в нее уже не возвращаются.В нашем арсенале средств есть огромный изъян. В 2014 году на образование был израсходован лишь 1% гуманитарных фондов, из-за чего миллионы детей и молодежи остались на улицах или в лагерях без дела. И механизма для финансирования образования детей-беженцев или пострадавших от стихийных бедствий не существует.Да, есть организации – Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и многие другие группы, которые героически трудятся на благо общего дела. Да и такие организации, как Global Partnership for Education, фонд Шейхи Мозах Educate a Child и Global Business Coalition for Education, также вносят свой вклад при чрезвычайных ситуа­циях. Но эта жалкая цифра в 1% означает, что у мира просто недостаточно средств для обеспечения помощи всем пострадавшим детям, а не ничтожной их части.Решение должно основываться на простом гуманном принципе: ни один ребенок не должен быть лишен возможностей лишь из-за того, что взрослые неспособны сотрудничать друг с другом. Это означает учреждение системы чрезвычайного образования, что дает возможность выделения дос­таточного финансирования подразделениям ООН и действующим НПО в самом начале кризиса, а не спустя годы.Здесь стоит привести пример событий в Ливане на протяжении 2 последних лет. Сегодня там находятся 465 000 детей – беженцев из Сирии. Ливанское правительство согласилось принять этих детей в школы страны, введя вторую дневную смену и нагружая учителей и директоров школ дополнительной работой. Дополнительно осложнило ситуацию то, что официальным лицам пришлось убеждать расколотую страну, уже и так встревоженную притоком беженцев (увеличивших население страны на 20%). Но в итоге мало кто из детей-беженцев поступил в школу.ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев совместно с ливанским правительством разработали план по внедрению программы, но международное сообщество так и не помогло. Лишь 100 млн. долларов было выделено, но нужно еще 163 млн. Global Partnership for Education и другие организации хотели бы внести свой вклад, но они не имеют права оказывать помощь странам со средним уровнем доходов, таким как Ливан.Что-то в этой картине совершенно неправильно. У ливанского правительства есть план, не требующий новых школ или инфраструктуры, что делает его одним из самых экономичных решений проблемы беженцев, какое только возможно. Но денег по-прежнему не хватает.То же самое происходит и в Южном Судане. А в северной части Нигерии бесчисленные атаки террористической группы «Боко Харам» со всей ясностью указали на необходимость программы полной безопасности школ, но денег на это поп­росту нет. Аналогично, в Пакистане массовое убийство в Пешаваре, произошедшее в прошлом месяце, показало, сколько еще предстоит сделать для защиты школ и будущего детей.С учетом этих кризисов мир больше не может себе позволить обходиться без гуманитарного фонда поддержки образования в чрезвычайных ситуациях. В апреле на ежегодной встрече Всемирного банка следует призвать правительства стран-участников к действию. Говорят, что образование не терпит отлагательств. Пустить шапку по кругу, когда разразился кризис, – не решение вопроса. В 2015 году нам нужно сделать больше.Около 280 мальчиков, участвовавших в вооруженном конфликте в Южном Судане, сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Это стало возможным благодаря содействию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В деревне Гумурук в штате Джонглий прошла церемония, посвященная этому событию. Мальчики в возрасте 11–17 лет сражались в рядах «Демократической армии Южного Судана-фракции Кобра» под коман­дованием Давида Яу Яу. Многие никогда не сидели за партой.«Вы должны быть в школе, вы будете ходить в школу и вы будете учиться в школе», – сказал, обращаясь к детям, представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане Джонатан Вейтч.Всего в ближайшие месяцы к мирной жизни смогут вернуться около 3 тыс. детей. По данным фонда, за последний год около 12 тыс. детей и подростков были рекрутированы и использованы в качестве солдат вооруженными группировками.