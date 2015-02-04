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Подарит певица праздник

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Молодая казахстанская оперная певица Мария Муд­ряк, ныне проживающая в Италии после учебы в этой стране и выступающая в ее ведущих театрах, побывает с благотворительными концертами в Алматы и Астане. Эти встречи с казахстанскими зрителями пройдут в начале мая и будут посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Концертная программа называется «Песни военных лет». В ней Мария в сопровождении хора и оркестра исполнит песни из репертуа­ра Клавдии Шульженко и Лидии Руслановой, а также популярные композиции «Смуглянка», «Катюша», «В землянке», «На безымянной высоте» и другие, которые любят и поют до сих пор. Концерты казахстанского дарования состоятся 6 мая в Алматы и 9-го в Астане. Сейчас идет их подготовка.
Свое желание подарить радость землякам-казахстанцам Мария объясняет тем, что оба ее дедушки – Николай Терентьевич Мудряк и Генрих Георгиевич Маркевич – прошли войну.

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