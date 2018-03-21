​Подарить радость

В исполнении ансамбля флей­тистов, лауреатов республиканских и международных конкурсов – тенора Тахауи Рахметова, домбристки Анель Бекеновой, народного исполнителя Биржана Айтахметова­, саксофониста Димаша Капана, баянистов Санжара Мырзагулова и Нурдаулета Кадырбая прозвучали любимые произведения для баяна, перемежавшиеся с казахскими народными кюями и песнями, современными джазовыми композициями. Восхищение жителей Социального дома вызвало попурри из казахских песен и сочинений европейских авторов.

Аплодисментами встречали всех участников концертной прог­раммы, и каждое выступление было отработано с душой. Артис­там и организаторам – Казахской на­циональной консерватории им. Курмангазы, музыкальному агентству «Классика» при поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust – удалось подготовить для одиноких пенсио­неров, инвалидов и супружеских пар пожилого возраста яркую и разнообразную программу. И подарить весеннее настроение.

Музыканты говорили, что для них было важным помочь пожилым людям ощутить радость и счастье вопреки возрасту и болезням, понять, что они нужны, ведь о них помнят и заботятся. Для солис­тов и коллективов консерватории им. Курмангазы такие благотворительные мероприятия – уже доб­рая традиция. И музыка на сцене Социального дома зазвучит вновь.